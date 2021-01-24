تفاصيل فتح حساب توفير بصورة الرقم القومي فقط في 5 بنوك

تتيح بعض البنوك العاملة المصرية بالقطاع المصرفي، فتح حسابات التوفير لمختلف الفئات بشروط ميسرة في رسوم فتح الحسابات، وبجانب عائد مميز على الحساب، وتقليل الحد الأدنى لفتح الحساب، وإتاحة فتح الحساب بصورة الرقم القومي فقط.

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، تفاصيل فتح حساب التوفير بصورة الرقم القومي فقط في بعض البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

- من لهم حق فتح الحساب: العملاء المصريين والأجانب.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب الفائدة: ما يزيد على 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب فائدة.

- الأوراق المطلوبة: نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر.

- بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

بنك مصر

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1500 ​جنيه ​مصري.

- مرونة في اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير ما بين (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي - سنوي).

- إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصمًا من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائيًا في تاريخ الاستحقاق.

- إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصمًا من حسابك.

- إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- يمكن فتح حساب التوفير ببطاقة الرقم القومي فقط.

بنك الإسكندرية

- الحد الأدني لفتح الحساب 1000 جنيه.

- الحد الأدني لاحتساب العائد 1000 جنيه.

- يمكن فتح حساب التوفير ببطاقة الرقم القومي فقط والنموذج الخاص بفتح الحساب.

- الأفراد الطبيعيين هم من لهم حق فتح الحساب.

البنك التجاري الدولي

- الحد الأدنى لرصيد فتح الحساب: ​20 ألف جنيه مصري.

- الحد الأدنى من الرصيد لبدء احتساب العائد: ​50 ألف جنيه.

- يمكن فتح الحساب للعملاء المصريين والأجانب.

- يمكن فتح الحساب بصورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري للأجانب.

بنك أبو ظبي الأول

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 10 آلاف جنيه.

- يمكن فتح حساب جاري ذي عائد.

- من له حق فتح الحساب كل من كان سنه 21 عامًا فما فوق للمصريين والأجانب.

- يمكن فتح الحساب ببطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر للأجانب.