بداية من الغد.. مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة

تبدأ غدًا الأحد 24 يناير 2021، تطبيق قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت، قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 24 يناير 2021.

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وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الخميس الماضي، موافقته بأغلبية الثلثين، على مد حالة الطوارئ، على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن فى البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة».

«ويفوَّض رئيس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية في قانون حالة الطوارئ المشار إليه، ويعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق الطوارئ، ويُعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين».