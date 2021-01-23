محمد منير: أستعد لطرح أغنية لـ«شهداء الشرطة» بمناسبة عيدهم القومي

طمأن الفنان محمد منير، جمهوره على حالته الصحية، موضحًا أنه بخير، «مريت بمرحلة صعبة في حياتي ومرض ومستشفيات، بس الحمد لله ربنا عفا عني، الحمد لله، شكرًا يا ريهام ومساء النور عليكي وعلى عينيكي، حبيت أطمن الجمهور على حالتي الصحية، وبقولهم مساء النور عليكم كلكم».

وأضاف «منير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»: «مشغول دلوقتي بعمل جميل لشهداء الشرطة، ضباط وجنود الشرطة لأنهم شيء مهم في حياتنا، أماني وأمان كل مواطن في مصر، ده بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة».

وكان الفنان محمد منير، قد طرح مؤخرًا، الأغنية الجديدة «فينك يا حبيبي» من ألبوم «باب الجمال» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، لتكون الأغنية الثانية بعد «باب الجمال»، إذ حققت نحو 750 ألف مُشاهدة، منذ طرحها قبل أسبوع تقريبًا.