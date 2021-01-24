صحة الغربية تعلن وفاة مدير فرع شركة مياه الشرب ببسيون بسبب كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، السبت، وفاة المهندس عبدالمجيد خليفة علوان مدير عام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببسبون بمحافظة الغربية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى صدر المحلة، وجرى تغسيل وتكفين الجثمان ودفنه بمقابر العائلة بقطور.

كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وعطس وسعال حاد وضيق في التنفس، وتم أخذ عينة منه وأجريت له عده تحاليل وفحوصات طبية وجاءت النتائج إيجابية، وتأكدت الإصابة بالفيروس وجرى عزله داخل أقسام العزل الصحي بمستشفى صدر المحلة، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية السبت.

وكان الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعلن عن تعافي وخروج 25 حالة من مصابي فيروس كورونا بمستشفى المنشاوي العام، بعد تماثلهم للشفاء والعلاج ومنهم بعض الحالات للعزل المنزلي نظرا لتحسن حالتهم وفقًا لبرتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي، إن خروج 25 حالة من مصابى كورونا، يرفع عدد المتعافين، ويعد حافزا قويا للمصابين وتحقيق نتائج جيدة منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد، كما أشاد بفريق العمل بالمستشفى، بداية من الأطباء وأطقم التمريض ومروراً بالصيادلة والفنيين، وانتهاء بالعمال والإداريين.

كما أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعليمات إلى إدارة مكافحة العدوى بتطهير وتعقيم المستشفيات بصفة دورية للحد من انتشار العدوى ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا، كما وجت الدكتورة حسناء محمد مدير إدارة مكافحة العدوى، تكثيف عمل فريق مكافحة العدوي وناقلات الأمراض فى تطهير وتعقيم مستشفيات الغربية والإشراف على العمال والمتابعة المستمرة وذلك تنفيذا للتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدريب العاملين على كيفية مكافحة العدوى والتعامل الصحيح للوقاية من الأمراض والإصابة بالفيروسات واتباع أساليب مكافحة العدوى طبقا لتعليمات وزارة الصحة.