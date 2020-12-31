أول تعليق من رئيس مدينة بسيون على ميدان الصينية: أخذ أكبر من حجمه

أكدت المحاسبة، مني صالح، رئيس مجلس مركز ومدينة بسيون بالغربية، في أول تعليق لها علي واقعة ميدان الصينية، الذي أثار الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأهالي حولوا الميدان إلى مقلب للقمامة، لافنة إلى تكليفها مسئول إدارة التجميل، بتطوير الميدان من خلال زرع شجيرات وإحاطته بسور حديدي بوسط شارع 23 يوليو بعد رفع القمامة.

وأعربت رئيس المدينة عن رفضها لموجه السخرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لافتة بقولها: "موضوع الصينية أخذ أكبر من حجمه ودورنا كتنفيذين تنفيذ حملات نظافة يومية وتجميل الشارع الرئيسي كونه يعد شريان الحياه للربط بين كافة المناطق السكنية في قلب مدينة بسيون " .

وأشارت "صالح" إلى استمرار أعمال التطوير تزامنًا مع المشروعات الجارية وعلي رأسها مشروع تطوير السوق واستخدام الإنترلوك بمدخل منطقة التنظيم لرفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.

وأضاف رئيس المدينة أن الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أجرى جولة تفقدية لمتابعة خطط الرصف وإحلال وتجديد خطوط شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب فضلا عن البدء في وضع خطة لنقل الباعة الجائلين بشكل تدريجي إلى السوق المطور ورفض التجمعات العشوائية للوقاية من أخطار عدوى فيروس "كورونا" .

واختتمت: "الحمد لله ربنا بيعيني دايمًا على خدمة الناس وخلال جولاتي اليومية الميدانية يتم التنبيه بارتداء الكمامة وفرض غرامات علي رواد المحلات التجارية المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19".

وكانت " الوطن" أجرت بثا مباشرا من ميدان الصينية أثناء وقت الذروة والزحام المروري من قلب مركز ومدينة بسيون للرصد ونقل صورة وفيديو لوقائع سير الحياة اليومية للمواطنين.

من جانبه طالب إسماعيل شاهين، ن ابناء المدينة، المسئولين بضرورة تطوير ميدان الصينية بإنشاء ميدان يحمل رمزا تاريخيا من أبناء بسيون: "رئيس مدينة بسيون سيدة نشيطة وتتحرك دائما لخدمة الناس ووجب علينا كأهالي بسيون أن نتعاون جميعا من أجل تطوير الميدان".