لميس جابر: لا يمكن قراءة التاريخ من مرجع واحد.. «الأمريكان كاذبون»

قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إن المعاصرين هم من يكتبون التاريخ وليس المنتصرون، لأن هناك الكثير من المنتصرين كُتب عليهم كلام سلبي، وليس هناك حياد، لأن كل شخص يكتب وجهة نظره، مشيرة إلى أن بعض الفترات التاريخية شهدت وجود مؤرخين العطايا فى قصر السلطان فيغدقون عليه والعكس صحيح، لذلك لايمكن قراءة حدث من مرجع واحد.

خطاب أوباما في جامعة القاهرة كان أشبه لـكلمة «نابليون بونابرت»

واعتبرت «جابر»، خلال حوارها في برنامج «ابن مصر»، مع الإعلامي مصطفى المنشاوي، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما «كذاب وكل الأمريكان كذابين»، فحينما جاء أوباما إلى جامعة القاهرة، كان خطابه مشابه لخطاب نابليون بونابرت، وكان المنشور الذى أرسله الأخير إلى الشعب المصري قريب مما فعله أوباما.

الملك فاروق كان «غلبان» ولم يكن سكيرا

وأشارت الكاتبة والأديبة إلى ضرورة الحرص من الخارج، لأنهم يكتبون التاريخ بشكل سياسي وليس بحق، باستثناء بعض المستشرقين القدامي الذى كان التاريخ غايتهم فقط، موضحة في الوقت ذاته أن الملك فاروق كان «غلبان»، وأنه لم يكن يحكم، ومؤسس حزب الوفد فؤاد سراج الدين أخبرها ذات مرة أن فاروق لم يكن باستطاعته نقل عسكري من قسم شرطة إلى آخر فى ظل وجود حكومة الوفد.

جابر: الوقيعة بين الملك فاروق وحزب الوفد وراء إسقاطه

وأوضحت أن من أضاع فاروق هي الوقيعة التى حدثت بينه وبين الوفد، مؤكدة أنه لم يكن سكيرا أو له علاقات نسائية كثيرة كما يروج البعض لتشويه صورته.