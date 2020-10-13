بريد الوطن.. عن حواديت الدكتورة لميس جابر

رغم دراستها الطب فى إحدى جامعات مصر العريقة، إلا أنها عاشقة لتاريخ مصر الحديث والقديم أحياناً ولا أعرف ما إذا كانت مارست الطب أم لا.. ولا أعرف لماذا درسته من الأساس، وفضلته على التاريخ؟ لا أعرف، ولكن كل ما أعرفه أننى أعشق حواديتها، وأتابع جميع لقاءاتها على شاشات الفضائيات وحواراتها الشيقة التى تتسم بالصراحة والوضوح، وتدل على وعيها وثقافتها وإلمامها بكل ما يحدث من حولها على كل الأصعدة، وما جعلنى أفتخر بها أكثر وأكثر أنها امرأة تعتز بديانتها المسيحية، رغم زواجها من مسلم وأولادها وأحفادها مسلمون، إلا أنها ثابتة على دينها، فمن ليس له ماضٍ ليس له مستقبل، مقولة شائعة أعرفها وتحققت اليوم بعد سماعى لحواديت تلك المرأة، والتى تبثها قناة الحياة ومن قبلها إذاعة راديو 9090، وكأنك عزيزى القارئ تستمع إلى حواديت قبل النوم التى ترويها جدتى وجدتك، مما يجعل ثبات المعلومة سهلاً، وأنا أكتب موجهة كلامى للشباب لأنهم لا بد أن يتابعوا مثل تلك البرامج التى تروى تاريخ بلدهم، فهى بمثابة تسلية مفيدة، فمثلها مثل القراءة مفيدة وبها معلومات قيمة، فيا كل الشباب لا بد من معرفة ماضيكم لتستطيعوا تحديد ملامح مستقبلكم، ولكن كنت أتمنى من الشركة المنتجة للبرنامج أن يتحول هذا البرنامج لأفلام وثائقية قصيرة يكون إيقاعها أسرع فلا نمل منها، وتكون مليئة بالصور التى تفتح شهيتنا لاستقبال المعلومات القيمة التى يحتويها الفيلم.

ياسمين مجدى عبده

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