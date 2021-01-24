لميس جابر: «الفخراني قالي قبلت تعييني في الشيوخ لأني ممكن أعمل حاجة»

قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إنها فوجئت بقبول زوجها الفنان يحيي الفخراني بتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ ضمن الأعضاء الذى اختارهم رئيس الجمهورية، لأنه ليس له فى السياسة، مضيفة: « قالى قبلت لأني ممكن أعمل حاجة»، موضحة أنها دخلت مجلس النواب عام 2015 بالتعيين من رئيس الجمهورية ولم يكن فى نيتها الترشح أو طموحها.

جابر: علي عبدالعال سيثبت جدارته كنائب كما فعل كرئيس للبرلمان

وأضافت «جابر»، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى المنشاوي، خلال برنامج «ابن مصر»، على شاشة «المحور»، أنها ساهمت فى خروج مجموعة قوانين فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ووجهت التحية إلى رئيس مجلس النواب السابق على عبدالعال، الذى بذل جهودا كبيرة خلال خمس سنوات، مشيرة إلى أنه سيثبت جدارة كنائب كما فعل كرئيس للبرلمان.

أكبر خطايا جماعة الإخوان هي استباحة الوطن

وأشارت الكاتبة والأديبة، إلى أنها حزينة على اللغة العربية، مشيرة إلى أهمية عودة الكتاتيب مرة أخرى بدلا من الحضانة، لأنه يعلم القراءة والكتابة، وأفضل شئ لكي تتعلم القراءة سواء مسيحي أو مسلم إقرأ القرآن، كما أن أكبر خطايا جماعة الإخوان هي استباحة الوطن بما فيه، وأكبر خطايا الرئيس الراحل مبارك طول المدة.

الشبه بين السيسي ومحمد علي كبير.. كلاهما بناء

وأوضحت أن خطأ الرئيس الراحل أنور السادات وثوقه فى الإخوان، وخطأ عبدالناصر القمع، وخطأ فاروق هو الضعف، كما أن وجه الشبه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد على باشا، كبير جدا لأن الاثنين بنائين بسرعة وجدية، مضيفة: «هناك إنجازات كبيرة ومصر بتختلف يوم عن يوم».