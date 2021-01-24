افتتاح حمام سباحة أوليمبي بنادي الرياضات البحرية بالغردقة

يفتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، حمام سباحة أوليمبي وعدد من الملاعب بنادي الرياضات البحرية بالغردقة، بحضور علاء التايه رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، واللواء بدر الشربينى مدير عام النادي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة والذي يواكب الذكرى 51 لمعركة شدوان، والتي سطر فيها أهالي البحر الأحمر ملحمة شعبية مع قواتنا المسلحة المصرية.

وأكد علاء التايه رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة، أن النادي انتهى من تنفيذ حمام سباحة بمواصفات أوليمبية تحت إشراف اللجنة الأولمبية، ووزارة الشباب والرياضة وتطوير مجمع الملاعب، ويضم عددًا من ملاعب كرة القدم القدم والسلة والطائرة.

وأضاف أن جولة افتتاحات المحافظ بالنادي، تشمل افتتاح صالة الجيم الحريمي والرجالي، وحفل يضم فلكور أطفال من أبناء أعضاء النادي، مؤكدًا أن مجلس الإدارة شغله الشاغل هو خدمة الأعضاء وتقديم خدمة تنال رضا الجميع.

جدير بالذكر، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، افتتح عددًا من المشروعات بمدينة الغردقة ،على رأسها أعمال تطوير ميدان سنزو بالمدخل الجنوبي لمدينة الغردقة، ومدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر وهي الأولى من نوعها في المحافظة وقاعة أفراح بالنادي الاجتماعي لخدمة أكثر من خمسة آلاف عضو، وذلك ضمن الافتتاحات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ51 للمحافظة، الذي يوافق ذكري معركة شدوان في 22 يناير من كل عام.

كما افتتح محافظ البحر الأحمر، أعمال تطوير ميدان جهينة، بالطريق الدائري الأوسط، وهو المحور الرئيسي لمدخل وسط المدينة والطريق الدائري الخارجي، إضافة إلى المدينتين الصناعية والحرفية، حيث تم عمل إضاءة للميدان بأكمله، إضافة إلى عمل إضاءة ديكورية على أشجار النخيل والزيتون التي تم زراعتها لتجميل الميدان.