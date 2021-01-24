محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنى مخالف في شبرا الخيمة

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة مبنى بالمسلحات الخرسانية دون ترخيص على مساحة 200 متر مربع، مكون من دور أرضي وبدروم بشارع فاروق عطا الله، بحي شرق شبرا الخيمة، في استجابة فورية لبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وأكد محافظ القليوبية، استمرار المراقبة بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف، للحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية، ومصادرة معدات البناء.

وحذر المحافظ كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

وشارك بالحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالقليوبية

في سياق مختلف، تابعت الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية مبادرة العزل المنزلي، ورافقها فريق العزل بإدارتي بنها وطوخ، وذلك لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا وتسليم حالات الأمراض المزمنة وكبار السن فوق 60 عامًا والحوامل جهاز قياس الأكسجين، كما تم متابعة حالات الاشتباه للأطفال والكبار المتواجدين بالمنازل والتأكد على حالتهم الصحية.

وكان الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة الجديد فى القليوبية تسلم مهام عمله وكيلاً للوزارة بالقليوبية خلفاً للمرحوم الدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة السابق والذي وافته المنية أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد

وعقد وكيل وزارة الصحة الجديد، اجتماعًا بقيادات المديرية لبحث إعادة ترتيب العمل من الداخل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة، خاصة في ظل تنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره في قرى ومدن محافظة القليوبية.