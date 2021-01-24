العالم على أعتاب الـ100 مليون إصابة.. تعرف على خريطة بؤر كورونا

يقترب العالم من كسر حاجز الـ100 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تجاوزت أرقام الإصابات الجديدة في آخر 24 ساعة 575 ألف حالة، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وكانت تخطط السلطات الصحية حول العالم إلى تخفيف حدة الإصابات مع إطلاق حملة التطعيمات ولكنها حتى الآن لم تنجح في خفض الإصابات بالمعدل المتوقع، وارتفعت الإصابات بصورة غير مسبوقة خاصة مع انتشار سلالات جديدة متحورة من كورونا، والتي تعتبر أشد فتكا وتزيد من سرعة انتقال المرض بنحو 50%.

نجحت بؤرة كورونا الأولى في مدينة ووهان الصينية في التعافي من انتشار «كوفيد -19»، ولكن في المقابل ظهرت بؤر جديدة في العالم أصبحت أكثر تفشي للفيروس التاجي، أولها البرازيل التي تعتبر أكثر تتضرا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المركز الأول عالميا بأكثر من 25 مليون إصابة.

وسجلت البرازيل ما يقرب من 9 ملايين إصابة من إجمالي سكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة، بينما تجاوزت الوفيات 214 ألف وفاة، حيث تشهد البلاد حالة وفاة كل 6 دقائق بفعل فيروس كورونا وفقا لجواو جاباردو منسق خلية مكافحة كورونا في البلاد.

بينما تعد القارة الأوروبية من أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا بعد ما سجلت إجممالي إصابات تقدر بـ29 مليون، وأصبحت بريطانيا أعلى دولة تسجيلا للإصابات بالنسبة لعدد السكان، حيث تسجل 800 مصاب بين كل مليون شخص، وهي نسبة أعلى أربعة أضعاف معدلات الإصابة بالمقارنة بعدد السكان في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفقا لما نشره موقع «ذي إندبندنت».

وأشارت البيانات، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن حوالى واحد من بين كل 50 شخصا في المملكة المتحدة مصاب بالفيروس حاليا.

كما انضمت جنوب أفريقيا إلى قائمة الدول الأكثر تتضرا من كورونا، بعد ما أصبحت بؤرة لتفشي الفيروس مسجلة أعلى إصابات خاصة بعد ظهور طفرة جديدة من الفيروس أصبحت مسئولة عن 60% من الإصابات في القارة، حيث جاوزت الإصابات مليون ونصف المليون إصابة، لتبلغ ذروة الإصابات خلال الشهر الجاري.