«الأعلى للجامعات»: بدء تطبيق مقرارات القضايا المجتمعية 2021-2022

خطوت جادة في مسيرة استكمال إصلاح وتطوير مناهج التعليم الجامعي، بدأ الأعلى للجامعات، أمس، يخطوها، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وحضور رؤساء الجامعات، وذلك من خلال الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بشأن إعداد مقرر القضايا المجتمعية، المتعلق بقضايا الزيادة السكانية والشفافية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، والتي تهدف إلى رفع درجة وعي الطلاب بقضايا مجتمعهم وزيادة الإنماء و الولاء، على أن تكون الدراسة بالمقرر كمتطلب رئيسي للتخرج لجميع الطلاب بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وقال الدكتور أيمن إبراهيم، القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، إن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وضع الخطوط العريضة فيما يتعلق بمقرر القضايا الإنسانية وموعد بدء الدراسة بها، وكيفية المعالجة، وسيبدأ مجلس الجامعة الفترة المقبلة في تشكيل لجنة لدراسة الوضع للمواد الدراسية كحقوق الإنسان والجودة، موضحا أنها مواد متطلبات للجامعة ويقرها مجلس الجامعة، موضحا أنها مادة مستحدثة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

رئيس جامعة بورسعيد: المقرر يهدف إلى زيادة الانتماء والولاء لدى الطلاب

وأوضح أنه سيتم تعميم المقرر الدراسي بدءا من العام الدراسي المقبل تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحا أن الهدف منها هو تنتمة الولاء والانتماء والوعي بقضايا المجتمع، وكذلك إفادة الطلاب على المستوى العام، مؤكدا أن تفاصيل الدراسة للمواد متروكة لمجالس الجامعات كلا حسب بيئته وإمكانياته وقرارته ووضعه.

وبشأن الامتحانات، أوضح القائم بعمل رئيس جامعة بورسعيد، أن امتحانات التيرم الأول مقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 21 فبراير المقبل، لافتا إلى أن كل الكليات ستبدأ من أول فبراير في إعلان الجداول كلاً إلى ما انتهى إليه، موضحا أن امتحانات الكليات النظرية ستبدأ يوم 21 فبراير، مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون حضوريا.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن المقرر يهدف إلى تنمية قدرات ووعي الطلاب والتعريف بالقضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، وكذلك الإطلاع على مجريات الأمور والأحداث، فضلاً عن غرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب منذ العام الأول للالتحاق لهم بالجامعات.

وكشف مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يتم تدرس المادة المقترحة بدءا من العام الدراسي الجامعي 2021-2022، وذلك بالجامعات المختلفة، على أن تبدأ مجالس الجامعات في وضع اللجان لصياغة المناهج والمواد كلا حسب بيشته وطبيعته.