لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية الحاسبات والذكاء الصطناعي بالغردقة

استقبل الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن الوقوف على مدى إمكانية بدء الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بفرع الجامعه بالغردقة.

وضمت اللجنة الدكتور أسامة عزالدين إمام عضو لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقامت اللجنة بتفقد الكليهة وقاعات المحاضرات ومعامل الحاسب الالى ومدرجات والاجهزه بالكليه وتم كتابة تقرير للمجلس الاعلى للجامعات بشان استعدادات الكليه شهد الزياره الدكتور عباس منصور رئيس الجامعه السابق والدكتور محفوظ عبدالستار عميد كلية التربيه بالغردقه ووكلاء واعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعه بالغردقه.