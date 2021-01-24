شروط وإجراءات الحصول على أكشاك «الأورمان» في كفر الشيخ

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية تستكمل دعمها للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تسليمهم أكشاك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم الديب فريزر وتسليم البضاعة، بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 21 ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن من الأكشاك بنطاق كفرالشيخ، بلغ 664 كشك في إطار الجهود المجتمعية للجمعية ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية، وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كافة المجالات.

وأكد «شعبان»، أن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على كافة الأعمال والجهود التى تتم.

وأشار «شعبان» أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب، وهي (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، على أن تكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن بدوران 47 تقسيم الضرايب شارع الضرايب خلف اسواق عماد الدين الجديدة.