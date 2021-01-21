الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمركز أورام كفر الشيخ في 30 يونيو المقبل

قال الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام بمحافظة كفر الشيخ، إن مساحة المركز الأورام بالمحافظة تزيد عن 8 آلاف متر مربع ليكون المركز الأكبر من نوعه التابع لوزارة الصحة والسكان في جميع أنحاء الجمهورية، إذ يحتوي على كل مشتملات البنية التحتية التي تسهم في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين.

وأضاف «عمارة» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلاميات منة الشرقاوي وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف، أن المركز سيخدم محافظة كفر الشيخ وبعض المحافظات المجاورة، وهو المركز الثالث عشر الذي يتبع الوزارة.

وأشار الدكتور ياسر عمارة، إلى أن المركز سيقدم الخدمة العلاجية بالمجان للمرضى على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، إذ أنه سينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أقرب وقت بالمحافظة، وسيجرى الانتهاء من أعماله الإنشائية في 30 يونيو المقبل؛ إذ تتابع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الوضع فيه بشكل يومي: «سنتعاون مع مركز أورام طنطا والمراكز المجاورة لخدمة المحافظات لأنه يحتوي على كل أنواع الخدمات المرتبطة بأمراض الأورام».

من ناحية أخرى، قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن إنشاءات مستشفى الأورام تقترب من مليار جنيه: «هتبقى مفخرة للدولة وتقدم الخدمة العلاجية لقطاع شمال الدلتا بالكامل، ولدينا 4 مستشفيات في المحافظة تضاهي مستشفيات القاهرة على مستوى المباني والأطقم الطبية منها مستشفى في بلطيجم جرى تخصيصها العزل، وهناك مستشفى قلين التي سيحصل فيها المواطنون على لقاح كورونا».

وأضاف «نور الدين» أنه بالنسبة إلى النقل والطرق فقد جرى الدفع بمعدلات التنفيذ في طريق «كفر الشيخ- دسوق»، كما يجرى تدشين طرق دائري حول المحافظة للتخلص من الاختناقات المرورية الداخلية، وكذلك تطوير الطريق الدائري «الغربي، والشرقي»، وتدشين أكثر من محور لعمل انفراجة ضخمة جدا على مستوى النقل في المحافظة.