أكتوبر الجديدة تستقبل 2021 بـ16 مشروعا وتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة 6 أكتوبر، شهدت طفرة فى تنفيذ وتطوير العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بها ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية للدولة، والتى تُعد شرايين تنمية وتسهم فى جذب الاستثمار، ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة المساحة المعمورة بمصر، لاستيعاب الزيادة السكانية، وخلق العديد من فرص العمل، بجانب رفع القيمة البيعية للأراضى على جانبى الطرق، الوطن تنشر خلال التقرير التالي أبرز المعلومات الجديدة عما تم إنجازه بالمدينة وهي كالتالي :

1 - جاري الآن أعمال تنفيذ طريق شرق الواحة.

2 - جاري الآن أعمال تنفيذ طريق شمال المطار.

3 - جاري الآن أعمال شبكة طرق مشروع سكن مصر.

4 - جاري الآن البدء في أعمال إزدواج طريق الواحات.

5 - جاري الآن اللمسات النهائية لبدء أعمال تنفيذ كوبري غرب المطار.

6 - جاري الآن الإنتهاء من شبكة طرق مشروع إسكان ال٨٠٠ فدان.

6 - جاري الآن رفع كفاءة طرق إبني بيتك الحي الثالث والخامس والباقي في الطريق

7 - جاري الآن تنفيذ مباني مدارس ووحدات صحية واسواق تجارية بالمنطقة السادسة إبني بيتك، و منطقة غرب المطار.

8 - جاري الآن أعمال الفرمة لمناطق أ - ب بمنطقة غرب أرض المطار.

9 - جاري الآن تنفيذ ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية في غرب أرض المطار

10 - جاري الآن تنفيذ ٩٣٦ وحدة نموذج ٧٥م٢

الانتهاء من آخر ٣٠٠٠ وحدة سكنية من مشروع إسكان الـ٨٠٠ فدان بعد نهو ٣٩٠٠٠ وحدة

11 - جاري الآن الإنتهاء من آخر ٣٠٠٠ وحدة سكنية من مشروع إسكان ال٨٠٠ فدان بعد نهو ٣٩٠٠٠ وحدة

12 - جاري الآن نهو وتسليم عدد ٤٢٣٦ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر.

13 - جاري تنفيذ مجمع شرطي يضم قسم شرطة ومبني سجل مدني ومبني دفاع مدني.

14 - جاري الآن تنفيذ مرافق المنطقة الصناعية.

15 - جاري تنفيذ مرافق منطقة الـ١٨٠٠ فدان للأراضي المميزة

16 - جاري تنفيذ مرافق منطقة الـ١٠٠٠ فدان للاراضي المميزة.

الجزار : بدء تسليم 1392 وحدة سكنية بالإسكان الإجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة اليوم

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بدأ أمس الأحد ويستمر حتى يوم الخميس 4 من مارس القادم، تسليم 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مشيراً إلى أنه تم مراعاة اتخاذ عدة إجراءات أثناء تسليم الوحدات لمستحقيها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، تحت إشراف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.