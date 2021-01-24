5 أنشطة محظورة بأمر الحكومة لمواجهة كورونا.. اعرفها

كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية، عن أنّ هناك أنشطة محظورة إقامتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبينها «تنظيم حفلات، سرادقات عزاء، أفراح، أسواق عشوائية أسبوعية، أو تشغيل السناتر التعليمية»، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ هناك لجان متابعة وحملات مستمرة في المحافظات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحال ضبط أي من تلك الأنشطة يتم على الفور غلقه واتخاذ الإجراءات القانونية مع القائمين عليه، منعا للتجمعات والزحام، والحد من انتشار المرض بين صفوف المواطنين، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، تتابع باستمرار إجراءات المحافظات لتطبيق قرارات الدولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين دون تهاون.

غرامة فورية على من لا يرتدي كمامة في المواصلات

وأشار إلى استمرار التنسيق بين المحافظات والأمن والجهات المعنية بكل محافظة، بشأن تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات وأماكن التجمعات والمنشآت، من محلات ومطاعم وكافيهات وورش وأنشطة أخرى، وتشديد الإجراءات الوقائية في المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج تفاديا لأي مخاطر.

وأكد أنّ هناك متابعة مستمرة من المحافظات للمطاعم والكافيهات للالتزام بنسبة تشغيل 50%، فضلا عن تكثيف الحملات وفرض غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، وحظر الشيشة داخل تلك الأماكن للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار كورونا.

ودعا المصدر، المواطنين، لاتباع الإجراءات الاحترازية للمرور بسلام في هذه الفترة العصيبة، ويمكن لأي مواطن الإبلاغ عن أي تجاوز أو مخالفة للإجراءات الوقائية في أي منشاة من خلال الاتصال بالحي المختص، أو إرسال رسالة إلى مبادرة «صوتك مسموع»، لاتخاذ ما يلزم على الفور لحماية المواطنين من أي تجاوزات تؤدي إلى انتشار المرض.