عاجل.. وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة أثناء العمل بمطار القاهرة

توفي المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئه أثناء العمل داخل هنجر 7000، وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران، وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن أبو طالب توفيق 60 عاما رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تعرض لأزمة قلبية داخل هنجر 7000 التابع للشركة، بمهبط مطار القاهرة الدولي، أثناء أداء العمل، على الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر.

وتم استدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ، فتم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران .