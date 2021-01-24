الغرف التجارية: استوردنا فوانيس رمضان من الصين بـ473 مليون جنيه

أكد مستوردون بالغرف التجارية، أن مصر استوردت بأكثر من 30 مليون دولار فوانيس رمضان هذا العام من الصين رغم ارتفاع أسعار الشحن، ما أدى إلى ارتفاع سعر الفانوس بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 100 و600 جنيها حسب الخامة.

وقال أسامة جعفر، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرف التجارية، إن عدد كبير من التجار تعاقدوا على الفانوس الصيني منذ 8 أشهر.

وأضاف لـ"الوطن"، أن هناك تجار يعتمدون على مخزون العام الماضي نتيجة الركود، وهناك من تم الإفراج عن بضائهم من الموانىء خلال الشهر الجاري وسيتم طرحها في شهر مارس المقبل.

وأكد جعفر أن الفانوس الصيني لا يزال الأكثر مبيعا، ومتصدرا للمبيعات مقارنة بالفانوس المصري، حيث يدخل تحت بند لعب أطفال، وذلك للتحايل على قرار وزير التجارة والصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، في شهر مارس عام 2015، بوقف استيراد فوانيس رمضان من جميع دول العالم خاصة الفوانيس الصيني، لتخفيف الضغط على الدولار.

ومن جانبه، أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، عدم تأثر فانوس رمضان بتراجع الواردات من الصين، مشيرا إلى أن الفانوس الصيني هذا العام يختلف عن العام الماضي في الشكل والتصميم.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الفانوس الصيني أسعاره هذا العام تتراوح بين 100 و600 جنيه، حسب الخامة، وعلى الرغم من هذه الأسعار المرتفعة إلا أنه الأكثر مبيعا.

وتابع أن المصريين لديهم حرص على شراء الفوانيس للاحتفال بحلول شهر رمضان الكريم مثلما جرت العادة كل عام.