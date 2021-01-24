مواصفات وأسعار أول سيارة كهربائية في مصر مع بدء إنتاجها

البدء في إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، حاز على اهتمام الكثيرين من الجمهور وتصدر عناوين الصحف الإخبارية، بعدما وقعت شركة النصر المصرية لصناعة السيارات عقدين مع شركة دونج فينج الصينية للبدء في تصنيع السيارات الكهربائية بمصر.

وتدرس شركة النصر بهذه الخطوة من إنتاج السيارة الكهربائية، اللحاق بمبادرة الرئاسة لإحلال وتجديد السيارات، التي بدأت المرحلة الأولى بها لسيارات الغاز الطبيعي.

وفيما يلي تعرض «الوطن»، تفاصيل أول سيارة كهربائية منتظر طرحها، حسب ما تم الكشف عنها، من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، حيث تستعد مصر حاليا لإنتاج أول سيارة كهربائية موديل E70 بطاقة إنتاجية تصل حتى 25.000 سيارة سنويا.

سعر السيارة الكهربائية

طرح فئتين من السيارات الكهربائية إحداهما ملاكي والأخرى أجرة، وسعر أعلى فئة للسيارات الملاكي يتراوح بين 300.000 جنيه حتى 320.000 جنيه.

مواصفات السيارة الكهربائية E70 في مصر

تستطيع السيارة الكهربائية E70 أن تقطع مسافة 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة بسرعة 60 كيلو مترا.

مداها الطبيعي 350 كيلو مترا للشحنة الواحدة.

سيتم شحنها بالكامل في مدة أقصاها 8 ساعات.

تصل سعر التفويلة بهذه السيارة إلى 65 جنيه.

وجرى الاتفاق مع وزارة الكهرباء، على أن يتم بيع الكيلو وات بسعر 47.5 قرش، ويتحمل صاحب السيارة 50 قرشا عن كل ساعة.

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنّه جرى توقيع اتفاقيتين الأولى لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة DFMIEC، شركة تابعة لمجموعة «دونج فنج» الصينية الرائدة والاهتمام بإعادة تأهيل الشركة وذلك عبر فيديو كونفرانس.

وأعلن توفيق، أنّ جميع الجهات والوزارات المعنية في مصر ستتعاون لإنجاح المشروع، باتخاذ خطوات مهمة لنشر الشواحن السريعة في الشوارع ومواقف السيارات بجميع أنحاء الدولة.