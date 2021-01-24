بعض الظروف تضعنا في مأزق وتجعلنا غير قادرين على سداد التزاماتنا كافة، ما يعرضنا للغرامة، كمثال ما يحدث عند التأخير في دفع فاتورة التليفون الأرضي، لذا يتساءل كثيرون عن كيفية الاستعلام عن غرامات تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي.

كيفية الاستعلام عن غرامات تأخير فاتورة التليفون الأرضي

- يمكن السداد ودفع غرامات التأخير من خلال الاستعلام عن قيمة الفاتورة بعدة طرق مختلفة، منها التوجه لأقرب سنترال تابع لشركة الاتصالات المصرية، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من هنا.

- من خلال خدمة فوري أو مصاريف، من الموقع الإلكتروني للشركة.

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة من هنا، والدفع عن طريق بطاقات الائتمان.

غرامات تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي

سداد قيمة الفاتورة يكون خلال شهر من إعلان موعد سدادها، دون غرامة مالية، وعقب انتهاء المدة المحددة يتم تحصيل مبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر تأخير.

وتمنح الشركة لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة، وحال عدم السداد تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع إضافة إلى قطع خدمة الإنترنت، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

وكان أحد ممثلي خدمة العملاء أوضح أنّ غرامة تأخير السداد التي تفرضها الشركة تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك، وذلك بداية من منتصف الشهر، «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية».

كيفية الدفع الإلكتروني من المنازل

تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات من هنا

تسجيل رقم التليفون الأرضي بكود المحافظة التابع لها.

انقر على خيار دفع الفواتير.

انقر على أيقونة سداد.