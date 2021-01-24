نائبا الشيوخ بدمياط يوفران 2000 «قفاز طبي وكمامة» بمستشفى «كفر سعد»

تبرع النائب محمد علي أبو حجازي، والنائب وليد صلاح التمامي، عضوا مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، بعدد 1000 «جوانتي لاكس» وعدد 1000 كمامة، كما وعد النائبان بتوفير هذه الكمية أسبوعيا لمستشفى «كفر سعد» الذي يخدم طوارئ المحافظة، استكمالا لمبادرة «نحن معك»، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا للمؤسسات الصحية والمستشفيات ودعم الدولة بتلك الأزمة.

فيما قام النائب محمد الحمادي الحصي، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، والنائب محمد علي أبو حجازي، والمهندس وليد صلاح التمامي، عضوا مجلس الشيوخ عن حزب «مستقبل وطن»، بزيارة لقرية أولاد خلف للتعرف على مشاكلها، حيث طغت مشكلات الصرف الصحي، ونالت القسط الأكبر من المناقشات، حيث يتم فحص «المناسيب» لاستكمال الأماكن التي لم يدخلها الصرف الصحي بالغوابين، وجارِ الانتهاء من إجراءات ربط تلك الأماكن على محطة الغوابين، بما ينهي مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة.

وفي قرية أولاد خلف، فقد تم رفع طلب للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال محطة الصرف صحي الثانية لربطها على المحطة الأولى، وربط صرف صحي أولاد خلف عليها، لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بالقرية.

و كان النواب المهندس محمد الحمادي الحصي، والمهندس وليد صلاح التمامي، والمحاسب محمد علي أبو حجازي، أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن حزب «مستقبل وطن» عن محافظة دمياط، قد تقدموا بعدد من الطلبات للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن عدد من المستشفيات.

وبشأن مستشفي كفر البطيخ، تقدم النواب بطلب لوزيرة الصحة بخصوص إدراج المستشفى في خطة التطوير ورفع الكفاءة، حيث إن بها بعض التهالك اللازم للإصلاح، كما طالبوا بتزويد المستشفى بجهاز «أوتوكلاف» تعقيم مركزي وتزويد قسم الحضانات بالمستشفى بكبسولة لعلاج مرض الصفراء، وأيضًا تزويد المستشفى بـ «تنك» أكسجين سعة 600 لتر.

وتقدم النواب بطلب لوزيرة الصحة، بالنظر لمستشفى حسيب، الذي يُعد صرحا طبيا كبيرا، مطالبين باستكمال أقسامه وتزويده بالأجهزة اللازمة، ويخدم المستشفى كفور الغاب، وهو مستشفى مقام بالجهود الذاتية، تبرعًا من أهالي المنطقة وغير مكتمل الأقسام وبه مساحات شاسعة غير مُستغلة، ويخدم منطقة كبيرة تقدر بحوالي 200 ألف نسمة.