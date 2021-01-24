«المحامين»: القضاء الإداري يرفض 5 طعون على انتخابات الفرعيات

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أن محكمة القضاء الإداري، قضت اليوم الأحد 24 يناير 2021، برفض ثلاثة طعون قضائية مقامة على قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، والمقرر عقدها يومي 7 و8 فبراير المقبل، بينما تعقد جولة الإعادة يومي 14 و15 فبراير، بينها طعن طالب بوقف الانتخابات بسبب فيروس كورونا.

كما قضت المحكمة برفض طعنين آخرين، أحدهما بشأن دمج فرعيتي الإسكندرية، والأخر بشأن عدم تنقية الجداول، والدعاوى المشار إليها هي: 21409 / 75 ق، 21411/ 75 ق، 21699/ 75 ق، 22452 / 75 ق، و23348/ 75 ق.

جدير بالذكر، أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، رفضتا في وقت سابق 15 طعنا قضائيا على قرار الدعوة للانتخابات.

جدير بالذكر، أن نقيب المحامين رجائي عطية قال خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للنقابة عبر «فيسبوك»، ظهر أمس السبت، إن هذه الانتخابات سوف تجرى في موعدها، وأنه ليس صحيحا ما يروج له البعض من أنها أجلت أو ستأجل أو أن هناك موانع من إجرائها، وذلك بهدف المصادرة على إجراء الانتخابات لغرض في نفس يعقوب، بينما إجراؤها واجب للمصلحة العامة سواء للنقابات الفرعية وأعمالها أو للنقابة العامة وأعمالها، وبالتالي لحقوق المحامين والمحاماة.

الإشراف القضائي على انتخابات المحامين

وعن الإشراف القضائي، صرح نقيب المحامين: «نعم اعتذرت هيئة النيابة الإدارية عن الإشراف عن الانتخابات، ولعل سبب الاعتذار ما جرى مارس الماضي أثناء انتخابات النقابة العامة، وما صدر من البعض من تجاوزات أضنت اللجنة القائمة بعملها حتى اضطرت للمبيت وعدم مغادرة الغرفة، ولكن ليس صحيحا أنني قد غسلت يدي من مهمة السعي الدؤوب لتحقيق الإشراف القضائي، وطرحت أمس الدعوة إلى النظر في تشكيل هيئة المحامين القضائية، لتكون هي المسؤولة عن إجراء انتخاباتنا، وما قد يعهد إليها من أندية أو نقابات أخرى وغيرها، فنحن نقابة قانون وشركاء في تحقيق العدالة، وليس غريبا أن يكون لنا هيئة قضائية منبثقة منا».

تنظر محكمة جنايات المنيا، غدا الإثنين، القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مغاغة، والمتهم فيها 20 محامي بإهانة القضاء.

وصرح عضو مجلس النقابة محمد الكسار، بأن نقيب المحامين رجائي عطية، أنابه لحضور الجلسة، المقرر تأجيلها بسبب انتخابات النقابات الفرعية التي تجرى في 7 و8 فبراير المقبل، ومن بين المتهمين مرشحون لمقاعد مجلس النقابة الفرعية بالمنيا.