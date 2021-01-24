محافظ البحر الأحمر يزور مقر مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة

حرص محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، على زيارة مديرية أمن البحر الأحمر، لتقديم التهنئة للواء سليمان شتا مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، في مكتبه بمديرية الأمن، وذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ69.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال الزيارة، على الدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة بمعاونة رجال القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين، لافتاً إلى أن ذكرى الملحمة البطولية والفدائية لأبطال الشرطة عام 1952، ستظل ذكرى وطنية خالدة يتم الاحتفال بها كل عام، موجهاً التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولجميع رجال الشرطة.

أشاد المحافظ، بجهود ونجاحات رجال الشرطة في مختلف القطاعات والإدارات العامة ومديريات الأمن بصفة عامة، وفى مديرية أمن البحر الأحمر بصفة خاصة، لتحقيق الأمن بمختلف المدن، كما أشاد بالتعاون الهادف بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة بمديرية الأمن، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لرجال الشرطة وأسر الشهداء.

من ناحيته وجه مدير أمن البحر الأحمر، الشكر للمحافظ، مؤكداً أن جميع العاملين بالمديرية من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين، يكنون الاحترام والتقدير والحب للمحافظ وقيادات المحافظة، وهناك تعاون مشترك لتحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون.

رافق المحافظ خلال الزيارة، سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البندارى، والسكرتير العام المساعد اللواء هشام الطويل، والمستشار الإعلامي للمحافظة محمد مخلوف.

جدير بالذكر، أنه تم تعيين اللواء سليمان شتا، نائب مدير أمن القاهرة، حكمدارية مديرية أمن القاهرة، مديرا لأمن البحر الأحمر في منتصف شهر يناير الجاري، خلفا للواء محمود أبو عمرة الذي تم تعيينه مديرا لأمن الإسكندرية.

شغل اللواء سليمان شتا منصب نائب مدير أمن القاهرة، ومدير الإدارة العامة لقطاع شرق وكان مأمور قسم شرطة النزهة، ثم مساعد مدير الأمن لقطاع شرق القاهرة، وبعدها أصبح مساعد مدير أمن القاهرة للأمن العام، ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق