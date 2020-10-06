وكيل صحة الغربية: تكثيف الوعي الصحي للمواطنين وتعريفهم بخدمات رئاسية

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، توجيهاته إلى مساعديه ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات، بضرورة تكثيف الوعي الصحي لدى المواطنين، وتعريفهم بخدمات المبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأشار "حميدة"، إلى تدشين فرق التثقيف الصحي بتكثيف الندوات التوعويه بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية تحت شعار " 100 مليون صحة"، التي تهدف لتحسين الصحة العام.

وجاء ذلك تزامنا مع احتفالات العيد القومي لمحافظة الغربية 7 أكتوبر وتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الاقليم بالضرورة استكمال خطة التنمية والتطوير على مستوي كافة قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة.

كما استشهد وكيل وزارة الصحة بدور فرق التثقيف الصحي والسكاني بالمحلة الكبري بزيارة مصنع الغزل والنسيخ ونادي الصيد بالمحله الكبري فى حملة دعم صحة المرأة وفحص اكتر من 150 حاله من عمال المصنع.

كما كشف عن تكثيف الندوات التوعوية لحثهم على المشاركة في المبادرات الرئاسية خاصة مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الحالية.

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا.

كما يتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية ومعرض منتجات محلية في السابع من أكتوبر، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر، وافتتاح عدداً من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر.