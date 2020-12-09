وكيل صحة الغربية يصرف مكافأة للعاملين بوحدة صحية

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، صرف مكافأة 50% من الراتب الأساسي للعاملين بالوحدة الصحية بقرية "نواج" تقديرا للجهد المبذول من العاملين في الوحدة الصحية.

وأشاد "حميده" خلال الزيارة الميدانية وبمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين والاهتمام بأساسيات مكافحة العدوي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد العمل ونظافة المكان.

كما وجّه إلى استمرار تدريب الفرق الطبية على أساليب مكافحة العدوى لضمان الجاهزية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة داخل كافة المنشآت الصحية لمتابعة لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى سواء فيما يتعلق بأعمال التطهير أو التعقيم أو تنظيم الحركة داخل المنشآت، لافتاً إلى أن سلامة الفرق الطبية تأتي في المقام الأول لأنهم حجر الأساس في المنظومة الطبية بمصر.

رافقه خلال الزيارة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات والدكتوره نشوي مازن مدير إدارة الرعايه الاساسيه والدكتور أحمد شعيب نائب مدير الإدارة الصحية ثاني طنطا.

في وقت سابق، استقبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، لاستعراض الموقف الصحي وسير العمل بالمبادرات الرئاسية والحملات القومية بالمحافظة ومتابعه آخر تطورات برنامج 1000يوم لدعم صحة المرأة والطفل الذي يطبق بالمحافظة منذ 2019 بالشراكة مع منظمة اليونسيف تحت رعايه الدكتورة هاله زايد، وزير الصحة.

وقالت "هناء" إن الزيارة تهدف إلى تحسين الآداء الإشرافي وتحسين مستوى الخدمة الطبية، والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم اختيار محافظة الغربية لتكون واحده من بين 5 محافظات لتطبيق برنامج لتحسين الرعاية الأولية الذي تم تطبيقه علي ثلاث إدارات تابعة لمديرية الصحة ويهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال فى مصر عن طريق تيسير دعم وتشجيع الممارسات المثلى لتغذية الرضع لتكامل أجزاء برامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل.