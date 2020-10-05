وكيل صحة الغربية يتفقد المركز الطبي بقرية "الشين" تمهيدًا لافتتاحه

واصل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية جولاته الميدانية، بمركز قطور، اليوم، لمتابعة أعمال تجديد المركز الطبي بقرية "الشين" للوقوف على موعد الافتتاح.

وشدد وكيل وزارة الصحة على تنفذ الأعمال علي الوجه الأمثل مؤكدا استمرار جولاته بشكل يومي لمتابعة سير العمل بالمؤسسات الصحية حفاظا على حياة المرضي والمترددين على المستشفيات.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن انطلاق فعاليات القافلة الطبية الثالثة المنفذة بقرية شبراقاص بمركز السنطة ضمن ٤٠ قافلة أعلنت عنها المحافظة احتفالا بالعيد القومي الـ 222 خلال شهر أكتوبر.