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وكيل صحة الغربية يتفقد المركز الطبي بقرية "الشين" تمهيدًا لافتتاحه

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
09:09 م | الإثنين 05 أكتوبر 2020
وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفيات والمنشأت لافتتاحها بالعيد القومي

وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفيات والمنشأت لافتتاحها بالعيد القومي

واصل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية جولاته الميدانية، بمركز قطور، اليوم، لمتابعة أعمال تجديد المركز الطبي بقرية "الشين" للوقوف على موعد الافتتاح.

وشدد وكيل وزارة الصحة على تنفذ الأعمال علي الوجه الأمثل مؤكدا استمرار جولاته بشكل يومي لمتابعة سير العمل بالمؤسسات الصحية حفاظا على حياة المرضي والمترددين على المستشفيات.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية  أعلن عن انطلاق فعاليات القافلة الطبية الثالثة المنفذة بقرية شبراقاص بمركز السنطة ضمن ٤٠ قافلة أعلنت عنها المحافظة احتفالا بالعيد القومي الـ 222  خلال شهر أكتوبر.

 

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