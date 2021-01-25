«الجنح» قضت بحبس الأب.. القصة الكاملة لتعذيب طفل بكابل كهربائي بقليوب

أسدلت محكمة جنح قليوب الستار على واقعة اتهام جدة طفلين، والدهما بتعذيب أحدهما عندما ذهب لطلب مبلغ مالي للذهاب للطبيب، حيث قضت المحكمة بحبس الأب المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه عن التهمة الأولى التي وجهتها له النيابة العامة وهى ضرب نجله، ما تسبب عن عجزه لمدة لا تزيد عن 20 يوما.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 شهور وكفالة 200 جنيه وتعويض مالي 5 آلاف جنيه في جنحة تعريض حياة نجله للخطر وإحراز سلاح أبيض (كابل كهربائى).

البداية

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مديرا أمن القليوبية، إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بلاغا من جده الطفل «أ. ا. ع» 13 عاما، بالصف الثاني الإعدادي، لقيام الطفل بمطالبة والده بإعطائه مصاريف الذهاب لطبيب للعلاج فاستشاط الأب غيظا من طلب الطفل، وأوسع المجني عليه ضربا بكابل كهربائي.

تحريات المباحث

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن الطفل يعاني من حالة نفسية، وأنه ذهب لوالده لطلب مبلغ مالي للذهاب للطبيب بعد انقطاع الشهرية التي كان يرسلها الأب لابنيه من زوجته المطلقة والتي تزوجت شخصا آخر، ما تسبب في غضب الأب فقام بضربه بكابل كهربائي وحبسه دون طعام لمدة 24 عاما.

النيابة تحيل الطفل إلى الطب الشرعي

بالعرض نيابة مركز قليوب في محافظة القليوبية، إحالة الطفل ضحية تعذيب والده للطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، بعد تعدي والده عليه بالضرب بواسطة كابل كهربائي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وضبط الأب.

وبعرض الطفل على الطب الشرعي أثبت التقرير وجود إصابات بالطفل، ما تسبب في عجزه مدة لا تزيد عن 20 يوما.

اتهامات جدة الطفل للأب المتهم

وقالت جدة الطفل خلال التحقيقات، إن والد الطفل اعتاد طيلة عمره على تعذيب أطفاله، مثلما كان يقوم بتعذيب ابنتها (زوجته) على مدار 5 سنوات، حتى تم الطلاق، مشيرة إلى أن الطفل المجني عليه وشقيقه يعيشان معها منذ عام وأن والدهما كان يدفع لهما 600 جنيه نفقة لكل طفل بطريقة ودية إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح يماطل وعندما ذهب إليه نجله المجني عليه لمطالبته بمبلغ 300 جنيه مقابل ثمن الكشف عند طبيب نفسي ضربه ضربا مبرحا.

وأشارت الجدة إلى أن الأطفال يعانون من تعب نفسي شديد وخوف بسبب ضرب الأب لهم وأنها قامت بالكشف عليهم فأرشدها الأطباء إلى ضرورة عرضهم على طبيب نفسي لأنهم بحاجة إلى تأهيل للخروج من تلك الحالة التي يعانون منها.

وطالبت الجدة بحق الأطفال، مؤكدة أن والدهم يجب أن ينفق عليهم بجانب حقهم فيما تعرضوا عليه من ضرب وإهانة على يديه في إطار قانوني عادل.