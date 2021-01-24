فيديو.. محمد منير يطرح أغنية «أبطال رجالة» احتفالا بعيد الشرطة

طرح الفنان محمد منير، أغنية جديدة تحمل اسم «أبطال رجالة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك احتفالًا بأعياد الشرطة.

«أبطال رجالة» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصوت خالد محسب، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق، ومن إنتاج «مستقبل وطن»، وتقول كلماته: «أول ما بحس في لحظة بخوف.. بلاقيك دايمًا قدامي.. بتضحي علشان أهلك وأخواتك ما يهمكش أسامي».

وكان أكرم فاروق، قد أرجع تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، إلى تقلبات الطقس في الأيام الحالية، وكذلك ظروف فيروس كورونا، قائلًا: «رأينا أن يكون تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، خصوصًا إن الناس بقالها كتير مشافتش الكينج صوت وصورة».

التعاون مع محمد منير

وكان المخرج أكرم فاروق، أعرب عن سعادته لتعاونه مع الفنان محمد منير في هذا الكليب، لاسيما وأنّ هذا التعاون، ليس الأول معه، فقد سبق وتعاونا سويًا في برنامج «حدوتة مصرية»، فضلًا عن إخراج العديد من الحفلات الغنائية له.

باب الجمال

وطرح الفنان محمد منير، قبل أيام، أغنيتين جديدتين، من ألبومه الغنائي الجديد، وهما «فينك يا حبيبي» و«باب الجمال» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وقد حققا نحو 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ألبوم «باب الجمال» يتضمن 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.