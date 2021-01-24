فيديو.. محمد منير يطرح أغنية «أبطال رجالة» احتفالا بعيد الشرطة
أكرم فاروق: تصوير الكليب داخل الاستديو بسبب التقلبات الجوية
كتب:
أحمد حسين صوان
05:40 م | الأحد 24 يناير 2021
محمد منير
طرح الفنان محمد منير، أغنية جديدة تحمل اسم «أبطال رجالة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك احتفالًا بأعياد الشرطة.
«أبطال رجالة» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصوت خالد محسب، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق، ومن إنتاج «مستقبل وطن»، وتقول كلماته: «أول ما بحس في لحظة بخوف.. بلاقيك دايمًا قدامي.. بتضحي علشان أهلك وأخواتك ما يهمكش أسامي».
وكان أكرم فاروق، قد أرجع تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، إلى تقلبات الطقس في الأيام الحالية، وكذلك ظروف فيروس كورونا، قائلًا: «رأينا أن يكون تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، خصوصًا إن الناس بقالها كتير مشافتش الكينج صوت وصورة».
التعاون مع محمد منير
وكان المخرج أكرم فاروق، أعرب عن سعادته لتعاونه مع الفنان محمد منير في هذا الكليب، لاسيما وأنّ هذا التعاون، ليس الأول معه، فقد سبق وتعاونا سويًا في برنامج «حدوتة مصرية»، فضلًا عن إخراج العديد من الحفلات الغنائية له.
باب الجمال
وطرح الفنان محمد منير، قبل أيام، أغنيتين جديدتين، من ألبومه الغنائي الجديد، وهما «فينك يا حبيبي» و«باب الجمال» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وقد حققا نحو 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».
ألبوم «باب الجمال» يتضمن 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.