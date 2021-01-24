محمد منير يطمئن جمهوره: لن أغيب عنكم وانتظروني في حفلات قادمة

طمأن الفنان محمد منير، جمهوره على حالته الصحية، في مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»، موضحًا أنه بخير، «مريت بمرحلة صعبة في حياتي ومرض ومستشفيات، بس الحمد لله ربنا عفا عني، الحمد لله، شكرًا يا ريهام ومساء النور عليكي وعلى عينيكي، حبيت أطمن الجمهور على حالتي الصحية، وبقولهم مساء النور عليكم كلكم».

منير: أستعد لطرح أغنية لـ«شهداء الشرطة» بمناسبة عيدهم القومي

وأضاف «منير»، أنه مشغول حاليًا في عمل جديد لشهداء الشرطة، «ضباط وجنود الشرطة لأنهم شئ مهم في حياتنا، أماني وأمان كل مواطن في مصر، ده بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة» ووجَّه الفنان القدير رسالة لأبناء الشرطة، «كلهم ولادنا وأهلنا وأبنائنا، دول شرط من شروط الحياة وأساسيات الحياة».

محمد منير عن «باب الجمال»: مجموعة متواضعة أتمنى تسعد المستمعين

وعلق الفنان القدير عن ألبومه الأخير «باب الجمال» الذي حقق انتشارًا واسعًا قائلًا: «دي مجموعة متواضعة جدًا، أتمنى إنها تعجب الناس وتسعد كل المستمعين ليها، باب الجمال أغاني خرجت للنور، ولسه فيه أغاني حلوة كتير»، موضحًا أن سر نجاحه هو الإخلاص والعمل بضمير، وحب الناس والجمهور في المقام الأول، «ربنا وفقني إني أسعد كل الناس بصوتي وغنايا».

أتمنى تقديم أغاني «تنعنش» الجمهور.. وربنا يبعد عننا كورونا

وأعرب محمد منير، عن أمنيته في أداء أغانٍ سعيدة وجميلة تُسعد المواطنين و«تنعنشهم» على حد وصفه: «ربنا يقدرني على كده، وربنا يبعد عننا جائحة فيروس كورونا المستجد اللي قلبت حياتنا رأسا على عقب، وربنا يبعد هذه اللعنة اللي حلت على كل مكان في العالم، ربنا يقدرنا على مواجهة هذا الفيروس بصبر، فلا نملك سوى الصبر، وندعي ربنا، لأن ربنا هو المستعان بينا».

منير يطمئن جمهوره: لم ولن أغيب عنكم يوما وانتظروني في حفلات قادمة

وأكد الكينج، أنه لم يغب يومًا عن جمهوره ولن يغيب، «الحمد لله كل الناس في فترة مرضي سألت عليّ، ووصلني ده وحسيت بيه، إن شاء الله فيه حفلات جاية كتير، أنا عملت حفلة أون لاين وكانت من حديقة منزلي، وكنت موفق فيها وفيه استقبال عظيم من الجمهور، إن شاء الله فيه حفلة كمان جاية في الطريق، وبإذن الله هتبقى فيه حفلات كبيرة وأرجع تاني أمتع الجمهور وأستمتع بيهم».

محمد منير يختم المداخلة بشكر الإعلامية

وفي نهاية المداخلة، وجه الشكر للإعلامية ريهام إبراهيم، على المداخلة، قائلًا: «ربنا يخليكي ليا ويحفظك ليا صديقة مقربة، ربنا يبعد عننا أي شر وأي مرض وأي حاجة وحشة».