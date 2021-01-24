«الشيرتون».. رواية جديدة للكاتب بهاء الشاهد

انتهى الكاتب بهاء الشاهد، من كتابة أجدد أعماله الروائية، والتي تحمل إسم «الشيرتون»، ومن المقرر المشاركة بها، في الدورة المُقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب، المُقرر انعقاده في شهر يونيو الماضي.

وأوضح بهاء الشاهد، في بيانٍ صادر عنه، إن رواية الشيرتون، تتناول في مضمونها قصة شخص يفقد الذاكرة تحت تأثير مرض نادر، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى خلل في التحكم بوظائف الجسم ويعرقل مسار التواصل بين المخ والأعضاء، وفق أحداث الرواية، وتقع أحداثها في حقبة تاريخية قديمة منذ مئة عام مضت.

وقال إنه خلال الأحداث تنقلب الرواية في سياق درامي بين أحداث وأشخاص وأماكن لا يربطها أكثر من كونها بقايا ذكريات تمردت على النسيان، باحثة عن إجابات معلقة لأسئلة الانتقاء العشوائي لما تختار الذاكرة أن تحصن في مخابئها، فالرواية ذات طراز ملحمي في تكوينها الفني وعناصرها المتشعبة.

يذكر أن الدورة الأولى من معرض الكتاب بدأت فى مساء 22 يناير 1969 في حقبة وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة، عندما كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفى، لتشهد أرض المعارض بالجزيرة «دار الأوبرا المصرية حاليا» على النسخة الأولى للمعرض بمشاركة 5 دول أجنبية وحوالى 100 ناشر، وهدفت إقامة معارض للكتب في مصر إلى التعريف بالكتاب والإعلان عنه وفتح أسواق جديدة أمام الناشرين المصريين، فهو ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

معرض الكتاب

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد قالت إنّ الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب "استثنائية"، مؤكدة أنّ معرض القاهرة 2022 سيكون في موعده في يناير وفبراير مع تحسن الظروف في العالم.

وأوضحت أنّ قرار تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، من شهر يناير 2021، إلى يونيو 2021، يأتي لحماية للجمهور وللمشاركين، بعد الدخول في الموجة الثانية لفيروس كورونا، والتي تتطلب الكثير من الإجراءات، إذ يعد المعرض أكبر حدث به تجمع جماهيري من شأنه أن يعرض المواطنين لمخاطر كورونا.