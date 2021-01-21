وزير التموين: نقبل تظلمات عودة البطاقات المشطوبة والموقوفة بشروط

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تقبل أي تظلمات يتوافر فيها المعايير الواجبة لعودة تشغيل بطاقات تموين، سبق أن تم وقفها أو شطبها في وقت سابق.

وأوضح المصيلحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حديثه في الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين الماضي، عن دراسة أي شطب في أي بطاقة تموين للمواطنين حال إذا كان قد تم الشطب بطريقة خاطئة بعيدا عن القواعد العامة، المقصود به هنا أن الوزارة تقوم بهذا منذ فترة وتعمل عليه باستمرار.

وأشار قائلًا: «مثلا لو موظف سابق كان مرتبه مبلغ كبير، ولما خرج على المعاش أصبح مرتبه يتناسب مع الشروط التي وضعتها الوزارة لاستخراج البطاقات التموينية أو إعادة تشغيل ما تم إيقافه في وقت سابق، مفيش مشكلة طبعا البطاقة تعود للعمل، إحنا دائمًا بنعمل اللي في صالح الناس».

وتابع: «أيضا مواطن لو كان في وقت سابق كان في ظرف يتعلق بوقوعه في دائرة محددات الاستبعاد الخاصة بمستحقي البطاقات التموينية، وحاليا أصبح يحتاج لهذه البطاقة، بطاقته بتعود أيضا».

تفعيل «الحجز الإلكتروني»

كان وزير التموين، قد أعلن صباح اليوم، عن تفعيل «الحجز الإلكتروني» لخدمات السجل التجاري من جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقال الوزير، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، إن «العميل» الراغب في تلقي الخدمة يدخل على الموقع الإلكتروني لجهاز «التجارة الداخلية»، ليحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه له، ليعرف المواطن يوم ذهابه لمكتب السجل، كما يعرف الوقت المناسب المحدد له لتلقى الخدمة.

وافتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، مكتب السجل التجاري النموذجي بشمال القاهرة.

وقال «عشماوي»، خلال الافتتاح، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتحول الرقمي، وتيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، لافتاً إلى أن «المكتب» يضم 5 شبابيك لاستقبال العملاء، مع وجود ساحة انتظار.