كريم قاسم عضو لجنة تحكيم جوائز Digital Studio العالمية

يُشارك الفنان كريم قاسم، في مسابقة مجلة Digital Studio العالمية، كعضو لجنة تحكيم، الدورة السابعة عشرة لعام 2021، ومن المُقرر الإعلان عن الفائزين والجوائز، خلال شهر مارس المُقبل، في دبي.

وتضم لجنة تحكيم، مسابقة مجلة Digital Studio العالمية، كلًّا من كريم قاسم، والمخرجة السعودية شهد أمين، أماندا تورنبول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Amanda Turnbull Associates، ديما مغلسة محاضرة أفلام في جامعة Middlesex دبي.

وكان كريم قاسم، قد ظهر على غلاف مجلة Digital Studio في عدد شهر سبتمبر الماضي، وتحدث فيه عن تجربة إنتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان «الحفرة» والذي يدخل بيه عالم الإنتاج السينمائي كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة، كما تحدّث عن مشاريعه السينمائية المُقبلة.

يذكر أنّ مجلة Digital Studio تعتبر مصدر المعلومات الرائد في المنطقة لصناعات إنتاج الأفلام والتليفزيون والبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوزع في مختلف أنحاء العالم

ومن أحدث أعمال النجم كريم قاسم مسلسل «مملكة إبليس» بجزأيه الأول والثاني ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان كما يعرض له على منصة Netflix أفلام The First Line وSawah وليل خارجي وأوقات فراغ.

فيلم سواح

وفيلم «سواح»، تدور أحداثه حول شاب يعشق الموسيقى، ويسافر لوكسمبورج، للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ويفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به، ويتم احتجازه كلاجئ، ويتعرض للعديد من الأزمات، وتدور أحداثه في 4 دول، فضلًا عن أنه ناطق بـ6 لغات.