بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية: افتريت في بلع الفيتامينات (فيديو)

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، لوعكة صحية، خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية، في أثناء زيارة نجليها "عبدالرحمن" و"عبدالعزيز".

ورفضت بسمة وهبة، الدخول لأحد المستشفيات بالسعودية، واضطرت أسرتها لإحضار الطبيب إلى المنزل، وتم تعليق المحاليل اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية في هذا الشأن.

ونشرت بسمة وهبة، فيديو لها عبر موقع "إنستجرام"، ظهرت بصحبة الطبيب المصري دكتور حاتم قايد، المقيم بالسعودية، ويقوم بتركيب "كانيولا" في يدها، ومازحها بقوله "ماشاء الله مش حاسة بحاجة"، لترد "بسمة" ساخرة "بيقر عليّ، أنا متعودة على كده خلاص، والحمدلله ولادي جنبي وماما وبابا ولا يهمني".

واستطردت بسمة وهبة بقولها "الحمدلله مفيش حاجة، عايزة أقولكوا على حاجة، جالي التهاب في المعدة، لأني افتريت في أخذ الفيتامينات، ببلبعها عشان كورونا، وعشان أحافظ على نفسي، خلوا بالكوا من الفيتامينات على المعدة ياجماعة".

وعن سبب رفضها دخول المستشفى للعلاج، قالت بسمة وهبة "أنا كرهت المستشفيات خلاص، بفكر أقعد هناك، وأخرج زيارات"، والتفتت لأبناءها قائلة "ماتخافوش ياحبيبي، مش هروح المستشفى، أنا كويسة ومفيش حاجة الحمدلله".

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي، نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، تعلن من خلاله استعدادها للخصوع لعملية جراحية.

وقالت بسمة وهبة خلال الفيديو: "الدكتور في لندن اتصل بي، وقال لابد أن أسافر للخضوع لعملية هناك، ولكن مترددة في السفر واستخرت ربنا وسبحان الله قابلت ريم ابنة مني عبدالغني صديقتي لأننا جيران، وقالت لي على دكتور نفس التخصص، والذي لم أجده في مصر، ولكني مترددة هل أجري العملية في مصر أم في لندن؟".

وكشفت بسمة وهبة، آخر تطورات حالتها الصحية، قائلة: "أنا بخير بفضل الله، شوية كدة وشوية كدة، عملت العملية من 10 أيام"، موضحة أنها كانت تعاني منذ فترة طويلة بمشكلة في المعدة وأجرت عملية في الولايات المتحدة، ومنذ 6 أشهر الأعراض ظهرت لها من جديد، وأصيبت بنزيف فقررت السفر للندن لاكتشاف الأمر، "مكنتش أعرف النزيف ده على المعدة ولا لا، ومينفعش حد يمسك معدتي خالص غير البروفيسير بتاعي".