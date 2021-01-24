محامي «الجنزوري» بعد إخلاء سبيله في قضية «فيرمونت»: الضحية متعرفوش

تتوالى قرارات إخلاء السبيل في قضية الـ«فيرمونت» الشهيرة، حيث أمرت النيابة العامة أمس بإخلاء سبيل أحمد الجنزوري، منظم الحفلات، والمتهم في قضية التعدي على فتاة داخل فندق «فيرمونت»، وذلك بعد أيام من إخلاء سبيل «نازلي» ابنة الفنانة نهى العمروسي، وسيف بدور، المتهمين في نفس القضية.

دفاع الجنزوري: نتوقع استبعاده من القضية قريبا

وقال محمد السباعى خليل، المحامى بالنقض، ودفاع «الجنزوري» و«سيف»، إنه كان يتوقع قرار إخلاء السبيل، حيث إن الشك ليس الطريق في الوصول إلى الحقيقة، مشيرًا إلى أنه بعدما استقرت النفوس بقرار إخلاء السبيل، من المتوقع أن يتبعه قرار استبعاد من التهمة للمتهمين أحمد الجنزوري وسيف بدور، من خلال النظر إلى القضية ورؤيته لها.

السباعي: الجنزوري شاهد في القضية.. وتحري الدقة أخذ وقتا من النيابة

وأضاف «السباعي» لـ«الوطن»، أن الجنزوري كان شاهدا في القضية، إلا أن النيابة العامة كانت تتحرى الدقة في أنه ليس هناك صلة بين الشهود ومرتكبي الجريمة، وهو ما استغرق بعض الوقت، نظرًا لحساسية القضية وأنه مر عليها سنوات، لافتًا إلى أن النائب العام أخلى سبيله بعدما أنهى التحقيقات تمامًا، وجمع الأدلة، وتوصل إلى أن «الجنزوري» ليس له صلة بالواقعة.

الدفاع: تهمة الجنزوري بتهيئة مكان الحادث غير منطقية

وأشار دفاع «الجنزوري»، إلى أن منظم الحفلات الشهير كان موجه له اتهام تهيئة مكان لمثل هذه الحفلات، وهو ما تم تفنيده أمام النيابة العامة والمحاكم في جلسات التجديد، مستندًا على أن تلك الحفلات يتم استخراج تصاريح لها، كما أنه لم تكن هناك أدلة على ذلك الاتهام الموجه له.

وذكر أن الادعاء ضد «الجنزوري» بتهيئة مكان حدوث الواقعة غير منطقي، حيث إن المكان تحت إشراف الجهات الحكومية والمصنفات وشرطة السياحة، وتلك الحفلات تحتاج إلى تصاريح وتراخيص، كما أن مكان الحفلة به أجزاء مكشوفة ويكون هناك تصوير، وهو ما يجعل الادعاء غير منطقي.

السباعي: المتهم قدم كشفا بأسماء حضور الحفل ليس من بينهم الضحية

وأوضح «السباعي» أن المتهم قدم للنيابة كشفًا به أسماء الحضور في الحفل، ولم تكن من بينهم الضحية، كما أنه يضع شروطًا صارمة لدخول حفلاته، للمحافظة على سمعة شركته، مضيفًا أن المجني عليها ذكرت في التحقيقات أنها لا تعرفه، ودخلت إلى الحفلة بطريقتها الخاصة.

واختتم دفاع «الجنزوري»، أن النائب العام كان يتحرى الدقة دون جانب عاطفي، وعلى الرغم من تجديد حبس المتهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات في جلسة 20 يناير الدائرة 18 جنايات، إلا أن قرار إخلاء سبيله جاء قبل انتهاء المدة، بعد فحص النائب العام لمذكرة الدفاع الأخيرة، والمقارنة ما بين الأدلة المعملية والتحريات المستجدة، وإذا كانت متوافقة مع متطلبات مذكرة الدفاع.