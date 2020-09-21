أطباء عزل كفر الدوار يتدخلون لإنقاذ مريض مصاب بقرحة منفجرة بالأمعاء

أجرى أطباء الجراحة بمستشفى عزل كفر الدوار، بالبحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عملية قرحة منفجرة بالأمعاء وتجمع صديدي، لمسن مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة له، أثناء وجوده تحت الحجر بالمستشفى وتلقيه بروتوكول علاج فيروس كورونا، وأكد الأطباء نجاح العملية فيما يخضع المريض للعلاج اللازم، والمتابعة الطبية المستمرة.

وكان مستشفى العزل بكفر الدوار، استدعى الدكتور إبراهيم خميس أبو العلا، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمد الشرقاوي، "طبيب مقيم"، والدكتور ممدوح محمد أخصائي التخدير، عقب تدهور حالة مسن 62 سنة، مصاب بفيروس كورونا ومحجوز بمستشفى عزل كفر الدوار.

وقال الدكتور إبراهيم أبو العلا، كان المسن المصاب بفيروس كورونا وصل للمستشفى وهو يعاني من آلام حادة بالبطن، وبعد عمل الأشعات اللازمة والتحاليل، تبين احتياجه لعمل عملية استكشاف فورية، وتم إجراء العملية بعد أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، بمعرفة الفريق الطبي المذكور، وتبين وجود قرحة منفجرة بالأمعاء وتجمع صديدي كبير، وتم عمل اللازم وإنقاذ حياة المريض.

وقال الفريق الطبي بمستشفى عزل كفر الدوار، إن هذه العملية هي الأخطر لمصابي كورونا، منذ بداية تحويل مستشفى كفر الدوار لعزل طبي، وأشادوا بالأطباء المنفذين للعملية، الذين ارتدوا ثوب البطولة وتدخلوا لإنقاء حياة مريض داخل مستشفى العزل، وأفادت مصادر طبية بالمستشفى، أن المريض يخضع للعلاج والعناية الطبية لحين انتهاء فترة النقاهة.