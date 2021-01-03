تعافي 8 مصابين بكورونا ومغادرتهم «عزل كفر الدوار» (صور)

أعلن مستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة خروج 8 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد تعافيهم من المرض وظهور نتائجهم سلبية، بعد فترة علاج ورعاية داخل المستشفى تراوحت ما بين 14 إلى 25 يوما.

وكان مستشفى كفر الدوار العام «حجر صحي» سجل اليوم الأحد خروج عدد 8 حالات متعافيين جدد من فيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسى داخل المستشفى، وجرى خروجهم وسط فرحة بين فريق العزل من الأطباء والتمريض بالمستشفى بمواصلة النجاح بصورة يومية فى خدمة مصابو كورونا، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام والعاجل لجميع مرضانا وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة، تعافي 15 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من أقسام العزل بالمستشفى، خلال أسبوعين، هي فترة عمل الطاقم الطبي السابق الذي استمر عمله على مدار 14 يوما متواصلة داخل المستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحول حالاتهم من إيجابي إلى سلبي.

وقالت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة، إن أكثر من 30 حالة يخضعون للعزل المنزلي بعد اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ومنهم مخالط لحالات إيجابية.

وأكد الدكتور خالد شوقي، مدير مستشفى عزل كفر الدوار، في بيان له، إن الحالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم بعد تعافيها، خضعت لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لهم، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.

في الوقت نفسه، أعلن مديرو المستشفيات المركزية بالبحيرة، استمرار العمل داخل أقسام المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا المستجد، وأكدت إدارة المستشفى توافر اسطوانات الأكسجين اللازمة لكفاية الحالات التي جرى حجزها بالمستشفيات.