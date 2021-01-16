خبير تكنولجيا معلومات ممازحا لميس الحديدي: «في 14 تطبيقا بيسمعونا الآن»

أكد المهندس مصفى أبو جمرة، خبير تكنولجيا المعلومات، أن البيانات الخاصة بأي مواطن أصبحت مستباحة، لغالبية التطبيقات المتواجدة على هواتفهم، لدرجة أنه مازح الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON»، قائلا لها «المكالمة اللي ما بينا دلوقتي في 14 تطبيق على الأقل سامعينها»، لترد عليه مقدمة البرنامج «يا أهلا بيهم».

يحذر من الضغط على الروابط غير معلومة المصدر

وحذر «أبو جمرة»، خلال لقائه عبر «zoom»، اليوم السبت، المواطنين من الوقوع ضحية لعملية تهكير تليفوناتهم، مشددا على ضرورة عدم الضغط على أية روابط مرسلة إليهم، لا يعرفون مصدرها، لأن هذه وسيلة يستخدمها البعض لتهكير التليفونات، لافتا: «متضغطيشي على لينك أنت متعرفوش، لأن ده ممكن يبقى هاكينك».

ونصح خبير تكنولجيا المعلومات، المواطنين بعدم الإتجاه إلى استخدام اي تطبيق إلا بعد الإهتمام بمعرفته بعض الشيء، لافتا أن الهجرة الجماعية التي حدثت لـ«واتس اب» مؤخرا بعد رسائل تغييرا سياسات خصوصيته، إلى تطبيقات أخرى كـ«سيجنال، تليجرام»، ليست حلا مفيدا للمحافظة على البيانات الخاصة بالمستخدمين، لأن غالبية التطبيقات تستخدم البيانات الخاصة، في إعلانات وخدمات تجارية وغيرها.

تأجيل قرار واتس اب إلى مايو القادم

وكانت إدراة «واتس اب» قد أعلنت مؤخرا عن تأجيلها لتحديثتها بالنسبة لسياسات الخصوصية على التطبيق إلى مايو المقبل، بعدما كان من المفترض أن تبدأ العمل بها بفبراير القادم، كلن حملة الهجوم التي وقعت ضحيتها نتيجة لهذا الإعلان، جعلتهم يأجلون هذا القرار بعض الشيء.