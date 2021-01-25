اليوم.. «الصحة» تطعِّم كل الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بلقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تلقي كافة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل اليوم على مستوى محافظات الجمهورية بلقاح فيروس كورونا.

وزيرة الصحة: اللقاح مجاني للفرق الطبية

وقالت «زايد» في تصريحات صحفية لها على هامش فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية أمس، إن لقاح سينوفارم تم اعتماده من هيئة الدواء وكذلك موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته.

وأكدت وزيرة الصحة أنه سيتم إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطباء بداية من المعالجين وصولا للمصابين بفيروس كورونا وحتى كافة الأطباء تباعًا، وذلك من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ثم يليهم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية.

استقبال أول شحنة من لقاح ديسمبر الماضي

واستقبلت مصر أول شحنة للقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم» في 11 ديسمبر الماضي، ووصل عدد الجرعات إلى 50 ألف جرعة استقبلها مطار القاهرة قادمة من دول الإمارات، وقامت هيئة الدواء المصرية بأخذ عينات وصلت إلى 55 عينة لتأكد من مدى سلامته وتم اعتماده لبدء عملية تطعيم المواطنين به، وكانت أول فئة تحصل عليه هي الأطقم الطبية ويليها أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الشديدة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من أي فيروس معدٍ أو الفيروسات الأخرى وليس فيروس كورونا فقط.

ودشنت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المنصات لها وأرقام لاستقبال كافة استفسارات المواطنين الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، فضلا عن الخط الساخن 105 الذي تم تزويده بـ800 مقعد للرد على المواطنين، وبرنامج «صحة مصر» المزود بأكثر من لغة وعليه مستجدات الفيروس لحظة بلحظة والإجابة عما يدور في ذهن المواطنين من أسئلة تتعلق بالفيروس.