محمود مسلم: الإعلام لا يغير الحقائق ولا يزيف واقعا.. ولهذا سقط الإخوان

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة وموقع «الوطن»، عضو مجلس الشيوخ، إن الإعلام دائما ما «يُحاسب على كل المشاريب»، فأي شخص لديه مشكلة يعتقد أن الإعلام هو السبب في ذلك، موضحًا أنه يجب على المواطنين أن يُقدروا دوره، إذ إن الإعلام «لا يخترع الذرة»، كما لا يستطيع تغيير الحقائق، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه جماعة الإخوان الإرهابية.

جماعة الإخوان الإرهابية كانت تُكذّب حقائق على الأرض

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «إشاعة ولا لا»، مع الإعلامية حياة عبدون، على شاشة «الثانية»، أنه وقت حكم الإخوان، واعتراض المواطنين على عدم وجود بنزين في المحطات؛ كانت الجماعة الإرهابية تُروج بأن الناس تكذب، وأن هناك بنزين في المحطات، كما أن الإخوان كانوا يردون عن الانتقادات التي تُوجه لهم من خلال الإعلام بأن الثورة لن تخرج من الشاشات.

لا يستطيع أحد تحميل الإعلام كل مشكلات الدولة

وأشار رئيس التحرير، إلى أنه عندما اعترض كثير من المواطنين أثناء حكم الإخوان على انقطاع التيار الكهربائي، خرج رئيسهم يتحدث عن «الراجل اللي بياخد 20 جنيه وينزل سكينة الكهرباء»، موضحًا أن الإعلام يدعم الاتجاهات ولا يغيرها، «إحنا دراسين الكلام ده كويس في الإعلام، ولا يستطيع أحد تحميل الإعلام كل مشاكل الدولة المصرية».

الإعلام لا يستطيع تغيير المشكلات الموجودة في مصر

وتابع: «لو فيه مشكلة حقيقية في البلد، الإعلام لا يستطيع تغييرها، يعني أنا لو فيه أزمة مرور ووصلت الاستوديو متأخر، وقعدت يومين على الهواء أقول للناس الدنيا زي الفل ومفيش زحمة، محدش هيصدقني، ولو الطريق حلو وطلعت قولت زحمة برضوا محدش هيصدقني، الإعلام مش دوره إنه يشيل كل المشاكل، بس ليه دور في مرحلة الوعي».