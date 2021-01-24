مسلم: الإعلام ليس مسؤولا عن شهرة «مغني المهرجانات».. وأتبنى قضية الوعي

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، إن الإعلام ليس من دوره إخفاء مشكلات الدولة، إلا أنه له دور مهم للغاية متمثل في الوعي، لافتًا إلى أنه تبنى قضية الوعي في مجلس الشيوخ، وهذه القضية ليست قائمة على الإعلام فقط، بل يجب مشاركة وزارات وهيئات عديدة فيها، مثل الثقافة والتعليم والجامعات والشباب والمؤسسات الدينية، «مينفعش الناس دي كلها تبقى ثابتة وكل الدور يبقى على الإعلام فقط».

قد يكون هناك تقصير من الإعلام في بعض الأمور

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «إشاعة ولا لأ»، مع الإعلامية حياة عبدون، على شاشة «الثانية»، أنه بالفعل قد يكون هناك تقصير في مجال الإعلام في بعض الأمور والقضايا، وهذا أمر موجود، وقد يتمثل في استضافة شخصيات ليست صاحبة صفة، تقوم بتبسيط الأمور، وليس على دراية واضحة بالملف الذي تتحدث فيه، «فيه ناس بتستضيف شخصيات عندها استعداد في أي وقت تظهر على الشاشة تقول أي حاجة»، وهذا الأمر للأسف يحدث في بعض البرامج.

مغنو المهرجانات حققوا شعبيتهم قبل الظهور الإعلامي

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن الإعلام لا يتحمل شهرة مغنيي المهرجانات أو تسويقهم، «كل ما يُطلق عليهم مطربي المهرجانات طلعوا على السوشيال ميديا قبل الظهور على الإعلام، وبقوا ظاهرة شعبية، فيهم ناس الأغاني بتاعتهم حققت ملايين ورغم ذلك ممكن يكون ولا فيه أي قناة عرضت الأغاني بتاعتهم، يعني هم حققوا الشهرة وشعبيتهم قبل الظهور الإعلامي».

استضافة الإعلام لمطربي المهرجانات لن يؤثر في شهرتهم

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بعض مغني المهرجانات لهم أغاني «كسرت الدنيا» على الـ«سوشيال ميديا» والـ«يوتيوب»، ولم تذاع على القنوات، فعندما يستضيفه أي برنامج يتهمون الإعلام بأنهم وراء شهرتهم، «استضافته في الإعلام لن يؤثر في الأمر شيء، بل فيه ناس بتطلع وتدخل في نقاش مع الملحن الكبير حلمي بكر وينتقدهم وهكذا، المهم إنه حقق الشعبية بتاعته وأغانيه حققت شعبية خارج القناة مش بعد ظهوره».