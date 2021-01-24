مسلم: السوشيال ميديا لا تعبر عن «رآي عام» حقيقي.. هناك لجان ممولة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، إن الإعلام ليس له نفوذ على المواطنين، إذ يعرض الأمور بشكل ما ويستضيف من يُحلل ذلك، ويُعد المشاهد في هذا المحور هو الحكم، كما أنه في الوقت ذاته، يرفض فكرة عرض أشياء مبتذلة تحت فكرة «الجمهور عاوز كده»، وهذا لا يعني أنه يتجاهل الجمهور تمامًا، فبعض الإعلاميين، يسيرون وراء تريندات «فيس بوك» و«تويتر».

الإعلام عّبر بشكل جيد عن قضايا الإرهاب والوحدة الوطنية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «إشاعة ولا لا»، مع الإعلامية حياة عبدون، على شاشة «الثانية»، أنه لا يجوز مقاطعة الإعلام، لما يدور في تريندات السوشيال ميديا تمامًا، فقد تكون هناك قضية مثارة تّهم حياة المواطنين، ولكن بالقطع السوشيال ميديا لا تمثل الرأي، فللأسف هناك لجان إلكترونية، وهناك شخصيات تُحركها، مؤكدًا أنه يُحسب للإعلام، أنه لعب دورًا مهمًا للغاية في توعية المواطنين في قضية الإرهاب والوحدة الوطنية، «الإعلام عبر جدًا ووعى الناس بهذه القضايا».

هناك قضايا قد يُقصر فيها الإعلام

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن هناك قضايا قد يكون الإعلام مُقصر فيها، لكن هناك قضايا تُثار ويتناولها الإعلام بشكل طبيعي، «بالنسبة لقضية سيدات الجزيرة والتورتة الجنسية، يعني برضوا الإعلام مسابش حادثة إرهابية مثلا، ولجأ لهذه القضية، وعندنا للأسف برضوا إعلاميين، يعتقدون أن السوشيال ميديا هي الرأي العام الحقيقي، إحنا منقدرش نقول كده»، مستشهدًا على ذلك بوجود مرشحين بارزين على السوشيال، ورغم ذلك خسروا الانتخابات.

لغة الأطفال تغيرت حاليا عن 10 سنوات بسبب السوشيال

وتابع: «جيل الستينيات من الإعلاميين، نشأ وتربى على المهنية، لم يبذل مجهود من أجل ذلك، مخدش كورس بره عشان يتعلم المهنية، كان اللي يخطأ من الإعلاميين يلاقي الناس الأصيلة في المهنة توعيه، وقد يعقاب في القناة وجماهيريًا، كان المنفذ الوحيد في الستينيات للناس هو التليفزيون المصري، وكانت قناة واحدة أو أثنين»، موضحًا أن الأمر الآن اختلف، فلغة الأطفال الصغار بسبب السوشيال ميديا تغيرت الآن عن 10 سنوات سابقة، أي من وقت قريب.