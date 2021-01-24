محمود مسلم: إنشاء الهيئات الإعلامية أنقذ المنظومة من كوارث

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، إنه يرفض أي تصريح صحفي خارج، أو سرد أي معلومات خاطئة أو شائعات، «أنا ضد عبارة أن الصحفي يقول اللي هو عاوزه»، موضحًا أن الإعلام ظل عدة سنوات بدون منظومة، حتى تم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرا إلى أنه قبل إنشائهم كان هناك أخطاء جسيمة تصل لحد الكوارث تحدث على الشاشات دون أي محاسبة.

الهيئات الإعلامية ضبطت المنظومة.. وتعاقب المخطئ

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «إشاعة ولا لا»، مع الإعلامية حياة عبدون، على شاشة «الثانية»، أنه بعد تشكيل هذه المجالس، أصبح هناك رصد لكل الأخطاء والكوارث التي تحدث على الشاشات، وأصبحنا نسمع كل شهرين أو شهر عن وقف برنامج مدة معينة أو وقف إعلامي فترة معينة، وهناك عقوبات تقع على الفضائيات ذاتها، «لكن من 2011 لـ 2015، مكنش فيه أي حساب، كان ممكن حد يطلع يستظرف بدون عقاب».

يجب وجود عقاب جماهيري للإعلاميين الذين يقعون في كوارث

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أنه يجب أن يكون هناك عقابًا جماهيريًا أيضًا للإعلاميين الذين يقعون في أخطاء جسيمة على الهواء، «الناس لو لفظت الإعلامي ورفضته مش هيطلع تاني، فيه ناس اتشالت واتغيرت بسبب كوارث حصلت، كان ممكن أي حد يطلع من الميدان على الشاشة، وفيه ناس تطلع تقول أي حاجة وهي مش مؤهلة»، موضحًا أن الذي يفرق بين الإعلامي المهني والإعلامي غير المهني هي «القيم».

نحن في عالم منفتح

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مسمى قناة فضائية ظهرت لمخاطبة الخارج، وكانت القنوات الأرضية مهتمة بالشأن الداخلي، وبعد ذلك تراجع دور المحطات الأرضية لصالح الفضائية، وكثرت المحطات الفضائية، «فلما نحتاج قنوات فضائية تخاطب الخارج محتاجين قنوات أخرى، إحنا في عالم مفتوح، لو قناة هتقدم للجمهور اللي عاوزه أهلا وسهلا، الجمهور هيشوفك ولو مش هتقدم له اللي هو عاوزه، عنده 500 قناة أخرى».