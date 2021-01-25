رئيس «الأسماك» بدمياط: النوات وراء رفع الأسعار

شهدت الفترة الماضية ارتفاع أسعار أسماك البحر بنحو 20% بسبب النوة الماضية وقلة المعروض وأزمة عدم ترخيص بعض المراكب المرتبطة بمدى تطبيق قرارات هيئة السلامة البحرية والتي لم تطبقها بعض المراكب بعد من رادار وخلافه، مشيرا إلى أن المعروض في الأسواق من أسماك 25% بحر و75% أسماك مزارع.

ووفقا لماجد البدوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في محافظة دمياط، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن مع النوة شهدت أسماك البحر ارتفاع أسعارها بنحو 20%، بينما ثبتت أسعار مزارع المزارع ومن المقرر زيادتها خلال الفترة المقبلة لما يزيد عن 30%، خاصة في فترات النوات الشديدة والمقرر أن تبدأ الأيام المقبلة.

وعن أسعار الأسماك يقول البداوي إن سعر الجمبري يتراوح من 100 إلى 200 حسب الحجم، الدنيس يتراوح سعره من 80 إلى 100، أما الوقار فبلغ سعره 250 بدلا 180 جنيه .

وأشار البدوي إلى أن " تراوح سعر القاروص من 70 إلى 120 جنيها فيما يتراوح سعر البوري من 30 لـ60 أما الشبار " البلطي" فيتراوح سعره من 20 لـ 25 جنيها أما الحنشان فيتراوح سعرها من 120 إلى 150 جنيها.

وفي السياق ذاته قال البداوي إن منذ بداية جائحة فيروس كورونا فقد بلغ عدد الإصابات بين التجار والبائعين 8 من بينهم حالتا وفاة، مطالبا المواطنين المترددين على محال الأسماك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم التجمهر أمام المحال، مشيرا إلى قيام التجار بالتعقيم المستمر وارتداء الكمامات، مشيرا إلى قيامهم كشعبة بتوزيع منشور احترازي كل فترة للتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وهو ما يطبق فعليا، كما طالب الجهات المعنية بتشديد الإجراءات الاحترازية على المترددين على سوق السمك "القطرة" وإلزام المترددين بارتداء الكمامات حفاظا على أرواح الجميع.