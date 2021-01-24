مسلم عن تخوف البعض من إدارة بايدن: ثقة المصريين بأنفسهم ورئيسهم يجب ألا تهتز

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، يجب تحليل الشأن الأمريكي، والتعامل معه بشكل مختلف، بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن لسدة الحكم، ولا يجب أن تهتز ثقة المصريين في أنفسهم، ولا يجب أن نقول هناك مخاوف من الإدارة الأمريكية الجديدة، لافتا إلى أن الشعب المصري ملتفا حول رئيس قدير، استطاع العبور بهذا الوطن، من أنفاق كثيرة، واستطاع تصحيح صورة مصر في الخارج بشكل كبير، رغم كل التحديات والمؤامرات التي تواجهنا.

لا أحد يستطيع إنكار دور مصر في إنهاء الهجرة غير الشرعية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «إشاعة ولا لا»، مع الإعلامية حياة عبدون، على شاشة «الثانية»، أن مصر التفت حول رئيسها وقيادتها، رغم أن الإدارة الأمريكية لم تكن متعاطفة مع ثورة يونيو، ومصر استطاعت تجاوز هذا الأمر، كما أنه لا يعتقد أن حد يستطيع إنكار دور مصر في إنهاء الهجرة غير الشرعية التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستطاع إنجازها، « السيسي وإحنا معاه في شرق التفريعة أمس، قال إحنا بنجهز أشياء بمواصفات عالمية، مش عشان نظهر ده للناس اللي بره، أحنا بنعمل ده عشان المصريين يستاهلوا كده».

محمود مسلم يُشيد بمشروع تطوير قرى مصر

وأشاد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرى المصرية وتخصيصه 500 مليار جنيه لهذا الأمر، حيث إن هذا المشروع، سيغير الريف بشكل كامل، «السيسي قال مش هنخش أي قرية ونخرج منها إلا وكل حاجة فيها خلصانة، حتى الاستثمار في أراضي الدولة في هذه المحافظات، مع تأهيل المدارس والمستشفيات، ولما قالوا ممكن الحيوانات تنكسر لو مشيت على الأسفلت، قال نسفلت الشوارع الرئيسية على الأقل».

السيسي يفاجئ الجميع كل فترة بمشروع رغم جائحة كورونا

وأوضح عضو مجلس الشيوح، أن الرئيس السيسي يفاجئ الجميع كل فترة بمشروع جديد، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، متسائلَا: «مين يقدر يقول إن مصر لم يحدث بها طفرة غير مسبوقة في الطرق؟ قبل كده كنا بنقول على القاهرة أصبحت علبة سردين بسبب الزحمة»، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقتحم المشكلات من جذورها ولا يتبع سياسة الترقيع.

مسلم يستعرض جهود الدولة في الطرق

وتابع: «فيه شوارع بقت 15 حارة، والطرق بقت منورة، الكلام ده مكناش بنشوفه في مصر، كنا بنشوفه بره بس، شوفنا قريب محور 30 يونيو، الناس اللي بتمر عليه بتقول لا الكلام اختلف والأمور انضبطت عن الأول، طريق مصر الإسماعيلية كان فيه مشكلة مرورية عند منطقة السندباد اتحلت، في طريق شبرا الخيمة، كنا نقف بالساعة من أجل المرور هذا الأمر انتهى، طريق شبرا بنها الحر، أصبح يأخذ 20 دقيقة فقط».