حزن بالمنوفية لوفاة طبيبة بتسمم في حملها الأول: حافظة لكتاب الله

سادت حالة من الحزن في مركز الشهداء وقرية سلامون قبلي، بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الدكتورة نهي الصباغ، التي توفت في المستشفى الجامعي بشبين الكوم، إثر إصابتها بتسمم حمل، نقلت على أثره إلى المستشفى، كما سادت حالة من الحزن على الأطباء بمحافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة الدكتورة حديثة التخرج.

وأكد الدكتور محمد الصاوي، مدير المستشفيات الجامعية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتوره نهي الصباغ توفت صباح اليوم داخل المستشفي، موضحا أنها توفت إثر إصابتها بتسمم حمل وتم نقلها إلى المستشفي وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة من قبل الأطباء ولكنها توفت.

ونعى المئات من أبناء مركز الشهداء ومحافظة المنوفية، الفقيدة التي كانت تتميز بحسن الخلق ومحبة من الجميع، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وقال الشيخ وسام سعيد الحلواني، أحد محفظيها القرآن الكريم، إنها «أول طالبة ختمت القرآن علي مسامعي»، وقالت إحدي صديقاتها، «ربنا يرحمك يا نهي ويصبرنا كلنا علي فراقك»، وقالت أخرى «أنا مصدومة من ساعة ما عرفت الخبر ربنا يصبر أهلك وحبايبك على فراقك».

وكشفت إحدى صديقات الدكتورة نهي الصباغ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل وفاتها، مؤكدة أنه حدث لها تسمم حمل وهي المرة الأولى التي تحمل فيها، مما اضطر الأطباء لإجراء عملية قيصرية لها بمستشفى جامعة المنوفية، ووضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي، ولكنها توفت اليوم.

وأضافت، «تخرجت من كلية الطب حديثا وكانت من المتفوقين في دراستها، وكانت حافظة لكتاب الله»، مؤكدة أن الجميع يشعر بالحزن لفراق الدكتورة نهى لأنها كانت تتميز بحسن الخلق ومحبة الجميع وكانت لا تتأخر عن خدمة أي شخص يطلب مساعدتها.

من جانبه قال الشيخ وسام الحلواني، محفظ القرآن الكريم، إن الدكتوره نهي الصباغ أتمت حفظ القرآن الكريم في سن مبكر جدا، مضيفا «اليوم من أسوء أيام حياتي بعد فقدان الدكتورة نهى صاحبة الإبتسامة الهادئة وكانت محبوبة من الجميع».