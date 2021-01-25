شركة مشروع «عين القاهرة»: يجذب مزيدا من السائحين وتنفيذه في 18 شهرا

قال أحمد متولي، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمشروع «عين القاهرة»، إن إنشاء أول عجلة ترفيهية سياحية دوارة في القاهرة على ارتفاع 120 مترا، سيساعد في جذب مزيد من السائحين، حيث إنها ستحتل مكانا جيدا، به ما يقرب من 12 معلما سياحيا خلف برج القاهرة.

كل كابينه فيها شاشة بيظهر فيها معلم سياحي على ارتفاعات معينة

وأضاف «متولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية «DMC»، أن التجربة التي تريد الشركة توفيرها للزائر هو صعوده لمثل هذا الارتفاع حتى تساعده في رؤية كافة المعالم السياحية الهامة في القاهرة: «هيدي زخم وفخامة في الزيارة للعجلة الترفيهية، وكل كابينة فيها شاشة بيظهر فيها معلم سياحي على ارتفاعات معينة».

«عايزين حاجة متعملش زحمة»

وأوضح أن مشروعات الشركة منتشرة خارج مصر، خاصة في قارة أفريقيا، وعندما أرادت الشركة إنشاء ذلك المشروع في منطقة الزمالك، جرى إنشاء دراسات جدوى ودراسة مرورية له، مع الاعتماد على 4 عناصر هامة باهداف أساسية: «عايزين حاجة متعملش زحمة، وتجربة العجلة سيتم حجزها عبر موقع إلكتروني، وساحة انتظار للسيارات، وحافلات للنقل الجماعي وأخرى نهرية».

مش هنقطع أي شجرة

وأكد أنه جرى دراسة مكان إنشاء المشروع طيلة عام كامل، ولا يجوز بناء ذلك المشروع إلا في مكان به الكثير من المعالم السياحية بوسط القاهرة، كما وسيجرى الحفاظ على كافة النخل في الحديقة، حيث إنه ومع استلام الحديقة من قبل الشركة قبل شهر كانت في حالة يرثي لها: «إحنا طورنا والشكل خلال حفل التدشين مكنش كده خالص، وإحنا مش هنقطع أي شجرة، وبنضيف الجمال مش بنخرب».

عوامل الأمان قوية

وأشار إلى أن المشروع سيتكلف 500 مليون جنيه بتمويل من القطاع الخاص، كما سيجرى إنجاز المشروع في غضون 18 شهر وصولا لنهاية عام 2022: «هيكون مفتوح ومحطوط على الخريطة السياحية، و(كايرو آي) هيكون مَعْلم محطوط في البرشور، وعوامل الأمان قوية ولدينا شركات ستعمل على التصميم والتأكد مع كافة عناصر الأمان».