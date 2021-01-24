«نيو هاواي»: 500 مليون جنيه حجم استثمارات مشروع «عين القاهرة»

علق أحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة نيو هاواي للاستثمار، على اعتراض أهالي منطقة الزمالك على مشروع «عين القاهرة»، الفريد من نوعه ويخدم قطاع السياحة، مؤكدًا أنه يحتوي على أكبر عجلة ترفيهية على مستوى قارة أفريقيا، كما أنه يعتبر عنصر جذب سياحي جديد بقلب العاصمة المصرية، يستطيع من خلالها الزائر أن يطلع على معالم القاهرة مثل نهر النيل والأوبرا وغيرها من المعالم، ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المشروع تقدر بـ500 مليون جنيه.

وأضاف «متولي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «تعاقدنا مع الحكومة المصرية وحصلنا على أرض المشروع بحق انتفاع من محافظة القاهرة لمدة 25 سنة، لتقديم تجربة جيدة للسائح والزائر، وهي تجربة موجودة في عواصم كثيرة في العالم مما يستدعي وجودها في مصر وخاصة أنها تتمتع بمعالم متميزة».

وتابع: «نأخذ كل التعليقات الإيجابية والسلبية بعين الاعتبار، ونحاول الفصل بينها، والدولة المصرية في حاجة إلى مشروعات ترفيهية، وطرحنا فكرة المشروع منذ سنة أو سنة ونصف كان هناك تصور متكامل للتنمية الشاملة التي تشهدها القاهرة بشأن إبراز المعالم السياحية».

وأوضح، أنه سيقام على 20 ألف متر ولن يكون هناك تكدس مروري، وأنه سيعتمد على الحجوزات الإلكترونية، وبالتالي يمكننا التحكم في حجم الزوار، بالإضافة إلى وجود «باركينج» يسع 500 سيارة مع مراعاة توفير وسائل مرور مختلفة، لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك، مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي عين القاهرة، وحافلات عين القاهرة للنقل الحر.

وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي المشروع، قائلة: «المشكلة إنك في أول الزمالك، وأنت داخل بأتوبيسات السياح هتعمل زحمة، والزمالك فيها أكثر من 20 مدرسة ده غير إنك داخل في منطقة مركز شباب الجزيرة وهي منطقة مكدسة بشكل كبير».