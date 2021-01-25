أحمد الجنزوري عن اتهامه في قضية فيرمونت: ربنا عمل كده عشان يقربني منه

أعرب أحمد الجنزوري المتهم المخلى سبيله في قضية فيرمونت، عن سعادته، موجهًا الشكر لذويه ولكل من ساعدوه في أزمته: «الواحد ملهوش إلا ربنا، وأهلي دعموني، والقصة كانت مشينة والكلام عنها كان مشين، الواحد مش بيعرف الناس بتحبه قد إيه إلا بعد ما يموت، لكن جات لي الفرصة دي وأنا عايش، وأشكر ربنا وأهلي وأصحابي والميديا اللي وقفت معايا».

الظباط تعاملوا معي باحترام

وأضاف الجنزوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، أن المسؤولين تعاملوا معه باحترام «من أول يوم اتاخدت فيه، كل الضباط تعاملوا معي باحترام، وأشكر النائب العام وعارف أنه هيعمل الصح وإني مليش علاقة بالموضوع ده».

أي حاجة بتحصل بعد الحفلة مليش دعوة بيها

وتابع، أنه ينظم حفلات أطفال وموسيقى إنجليزي وغناء وحفلات خيرية: «أي حاجة بتحصل بعد الحفلة مليش دعوة بيها، ومقدرش أتهم حد لأني مكنتش موجود، ومعرفش أي حد من الناس اللي في الموضوع ده بشكل شخصي».

وأردف، أنه يعرف بعض المتهمين لأنه ينظم لهم بعض الحفلات في مطاعم وفنادق: «أعرف ناس من المتهمين لأني بشوفهم كتير مش صحاب لكن لأني بنظم حفلات ويترددون عليّ كتير وأعرف زوجاتهم، ومشفتش منهم إلا كل خير، والمتهمين كنت معهم 5 أشهر مشفتش منهم إلا كل خير لكن معرفش إيه اللي حصل في الواقعة».

وأكد، أن التجربة كانت صعبة جدًا عليه، وبخاصة بعدما تعرضت والدته وأشقائه للصعاب: «التجربة دي بتخلي الواحد بيبقى أقوى، ربنا عمل كده عشان يقربني منه، طلعت من المطب ده وهبقى أقوى والمطب ده هيعمل راجل أحسن، واللي مش قادر أوصفه ولا أقوله والدتي وإخوتي أساتذة في الجامعة واتبهدلوا ورايا في أقسام الشرطة والسجون، وأمي كانت صعبانة جدًا عليّ وبتبوس الحديد اللي كنت بمسكه».