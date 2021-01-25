برلماني: يجب تفعيل الرقابة على توزيع الأسمدة للمزارعين

طالب المحاسب حامد جلال جهجه، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، في خطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، بمناشدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلات الفلاح المصري، وتوفير الرقابة اللازمة على توزيع الأسمدة للمزارعين حفاظا على الثروة الزراعية ولصالح العام.

وأضاف «جهجه» بقوله «الفلاح المصري يحتضر ولم يجد من يحنو عليه، أين دور وزارة الزراعة لدعم الفلاح المصري ومربي الماشية والثروة الداجنة والثروة السمكية».

وتابع بقوله «ليه تجاهل وزارة الزراعة للطلبات المستمرة بتشكيل آلية بتسعير محاصيل القمح والأرز والقطن والذرة وباقي الزراعات ودعم الفلاح».

واستشهد البرلماني بقوله «الفلاح عصب المجتمع وعجلة الإنتاج المستمرة، الزراعة أمن قومي يجب عدم تجاهل الملف الزراعي كاملا وفعليا أين دور الرقابة على المبيدات والأسمدة وردع تجار السوق السوداء وكذلك أصحاب المصانع المنتجة لمبيدات التي تعمل تحت بير السلم وكذلك عدم الرقابة على المبيدات منتهية الصلاحية».

كما أوضح النائب البرلماني، أن عدم الرقابة على ارتفاع أسعار الأعلاف والمكون الرئيسي الذرة والنخالة، مشيرا إلى أن الآلاف من المزارعين تضرروا من المغالاة في أسعار الأسمدة وتوافرها فقط في السوق السوداء، وهو ما يصعب على الفلاح الكادح تحمل تكاليفها في ظل الأسعار العالمية الجديدة الناتجة عن أزمة كورونا.

واستجاب النائب البرلماني لدعوات المزارعين المضارين من الأزمة من خلال المطالبة بعقد اجتماع طارئ مع المحاسب السيد القصير وزير الزراعة ووضع حلول عاجلة لها وفق المعايير التي تصب في الصالح الدولة والفلاح المصري معا خلال المرحلة المقبلة.

وناشد «جهجه» الجهات المعنية بتدشين حملات رقابية على مافيا بيع الأسمدة والتأكد من صلاحياتها قبل بيعها للمزارعين حفاظا على الصالح العام، والتأكد من سلامة المنتجات الزراعية الموردة بشكل دوري.